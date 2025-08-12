11 órája
A Punnany Massif miatt vita alakult ki a Soproni Sörnapok körül
Sopron idén is a jókedv és a különleges ízek fővárosává változik a hétvégén, amikor ismét megrendezik a város egyik legkedveltebb nyári eseményét, a Sörnapokat. A belváros szívében három napon át pezsgő hangulat, finom sörök és változatos zenei programok várják a látogatókat, azonban a készülődésre némi árnyék vetül: a Punnany Massif mégsem lép fel.
A rendezvény igazi találkozási pont mind a könnyűzene rajongóinak, mind a sörkedvelőknek. A színpadon olyan ismert zenekarok és előadók váltják majd egymást, mint az Anna and the Barbies, Ganxsta Zolee és a Kartel, valamint az Első Emelet. A közönség így biztosan talál kedvére való dallamot a nyári estéken. A Punnany Massif azonban nem lép fel.
Punnany Massif és a kérdések
Az esemény körül azonban kisebb viharfelhők is gyülekeztek. Néhány napja felröppent a hír, hogy a Punnany Massif is fellépett volna, ám a városvezetés – a zenekar tusványosi szereplésére hivatkozva – megvétózta a részvételüket, és felbontotta a korábban megkötött szerződést. Megkeresésünkre a szervezők nem erősítették meg, de nem is cáfolták, hogy valóban ez állt a döntés hátterében, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk hivatalos választ. Annak megérkezésekor írásunkat frissítjük.
A bizonytalanság ellenére a Soproni Sörnapok továbbra is ígéretes programmal várják az érdeklődőket, és minden adott ahhoz, hogy a hétvége a nyár egyik legemlékezetesebb városi fesztiválja legyen.