Elismerés

59 perce

Pro Urbe-díj a lovagkereszttel is kitüntetett városvédőnek - Képgaléria

Pro Urbe-díjjal ismerték el dr. Unger András, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnökének kiemelkedő tevékenységét. Az idei Pro Urbe-díjast a napokban a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel is jutalmazták.

Mészely Réka

A hagyományok szerint Szent István király ünnepén, díszközgyűlésen adják át Mosonmagyaróvár legrangosabb elismerését, a Pro Urbe-díjat. A kitüntetést ezúttal dr. Unger Andrásnak ítélték oda, aki hosszú idő óta vezeti a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesületet, és aktív szerepet játszik a műemlékvédelemben. 

Pro Urbe-díjjal ismerték el dr. Unger András városvédő munkáját, a felvételen Szabó Miklós polgármesterrel
Pro Urbe-díjjal ismerték el dr. Unger András (j) városvédő munkáját, a felvételen Szabó Miklós polgármesterrel.
Fotó: Mészely Réka

 

Pro Urbe-díj a városvédő-kutatónak

Mosonmagyaróvár képviselő-testülete 1996 óta ítéli oda legrangosabb elismerésként a Pro Urbe-díjat. Az idei díjazottat a mosonmagyaróvári Városházán köszöntötték, az elismerést Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester adta át, aki egyben fel is terjesztette a kitüntetettet az elismerésre.

Nézze meg képgalériánkat: 

Pro Urbe-díj a lovagkereszttel is kitüntetett városvédőnek

Fotók: Kerekes István

Dr. Unger András, a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docense, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke számos kutató-fejlesztő munkája megbecsüléseként, melynek köszönhetően az Óvári sajt megyerikum lett, a Moson Megyei Csemege sajt és a Lajta sajt EU-oltalom alatt álló földrajzi megjelölést kapott, továbbá a városvédő egyesület vezetőjeként közösségépítő és városfejlesztési, műemlékvédelmi tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a Pro Urbe díjat. Szabó Miklós a laudációban méltatta az 1949-es születésű díjazottat.

Dr. Unger András tejipari szakmérnök, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. nyugalmazott igazgatója a tejiparban végzett több évtizedes vezetői, tudományos kutatói és oktatói munkája, valamint a város épített, kulturális és természeti értékeinek megóvása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést is átvehetett a napokban. 

A Kisalföldben is számos alkalommal mutattuk be dr. Unger András a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület eredményeit, projektjeit, a Lajta-parti város védelmében. „Mosonmagyaróvár műemlékei” címmel a város 72 műemlékről kiadványt készítettek. A civil szervezet nemrég Podmaniczky-díjat is kiérdemelt – amiről szintén beszámoltunk.

A szíve és munkája is itt tartotta

– Közel hatvan éve annak, hogy ez a város befogadott, és nem eresztett – kezdte beszédét dr. Unger András, aki mint mondta, a szíve mellett a munka is itt tartotta. A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetben dolgozott 42 éven keresztül, megjárva a szamárlétrát, kutatóból igazgatóvá válva. 

Nyugdíjazása után a néhai Moldoványi Géza jóvoltából került a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület élére, s e feladat új értelmet adott életének. 

– A Pro Urbe-díj megerősít abban, hogy a mosonmagyaróvári közel hatvan év nem telt el haszontalanul – húzta alá a díjazott. 

Örömmel mesélte, hogy több díjat is kapott élete során, ám 2025-ben szakmai és közéleti munkáját is elismerték. A díjazottról készített rövidfilmben megszólalók mellett Stipkovits Pál egykori polgármester barátként méltatta dr. Unger Andrást, és testvérének, Unger Lászlónak a gondolatait Vida István kabinetvezető tolmácsolta.

 

