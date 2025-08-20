Pro Urbe-díj a lovagkereszttel is kitüntetett városvédőnek - Képgaléria

Dr. Unger András, a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docense, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke számos kutató-fejlesztő munkája megbecsüléseként, melynek köszönhetően az Óvári sajt megyerikum lett, a Moson Megyei Csemege sajt és a Lajta sajt EU-oltalom alatt álló földrajzi megjelölést kapott, továbbá a városvédő egyesület vezetőjeként közösségépítő és városfejlesztési, műemlékvédelmi tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a Pro Urbe díjat. Szabó Miklós a laudációban méltatta az 1949-es születésű díjazottat.

Dr. Unger András tejipari szakmérnök, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. nyugalmazott igazgatója a tejiparban végzett több évtizedes vezetői, tudományos kutatói és oktatói munkája, valamint a város épített, kulturális és természeti értékeinek megóvása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést is átvehetett a napokban.

A Kisalföldben is számos alkalommal mutattuk be dr. Unger András a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület eredményeit, projektjeit, a Lajta-parti város védelmében. „Mosonmagyaróvár műemlékei” címmel a város 72 műemlékről kiadványt készítettek. A civil szervezet nemrég Podmaniczky-díjat is kiérdemelt – amiről szintén beszámoltunk.

A szíve és munkája is itt tartotta

– Közel hatvan éve annak, hogy ez a város befogadott, és nem eresztett – kezdte beszédét dr. Unger András, aki mint mondta, a szíve mellett a munka is itt tartotta. A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetben dolgozott 42 éven keresztül, megjárva a szamárlétrát, kutatóból igazgatóvá válva.