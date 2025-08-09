Kultúra és vallási turizmus: kézműves sörök a premontreiektől - képgaléria, videó

Augusztus elején megnyílt a Zala vármegyei Türjén a premontrei rend Laudetur elnevezésű kávézója. Új közösségi tér, ahol találkozások, beszélgetések és feltöltődés vár mindenkit, adja hírül a türjei premontrei látogatóközpont közösségi oldala. Boldvai Márton Bertalan atya videóban invitálja a vendégeket a premontrei rend egységébe.

A premontrei rend kézműves söröket kínál a türjei Laudetur kávézóban. Ignác és Bertalan atyák az elsők között csapolták az italt. Fotó: Türjei látogatóközpont/Halász Gábor

Premontrei kézműves sör Türjéről

"Szeretettel várunk mindenkit akár egy jó kávéra, akár egy korsó, helyben főzött premontrei sörre"- népszerűsíti a kávézót Bertalan atya. A kávézó Türjén, a Premontrei tér 1. szám alatt található. Hétfőn és kedden zárva tart, szerdától szombatig délelőtt kilenc órától négyig, vasárnap délelőtt tíztől délután kettőig várja a vendégeket.

Nézze meg látványos galériánkat: