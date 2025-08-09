58 perce
Kultúra és vallási turizmus: kézműves sörök a premontreiektől - képgaléria, videó
Premontrei kávé és premontrei kézműves sör, ezeket kínálja a türjei premontrei látogatóközpont kávézója. Augusztus elején nyitották meg a vendéglátóhelyet, ahol a premontrei sörfőzde remekeit is kínálják a látogatóknak.
Augusztus elején megnyílt a Zala vármegyei Türjén a premontrei rend Laudetur elnevezésű kávézója. Új közösségi tér, ahol találkozások, beszélgetések és feltöltődés vár mindenkit, adja hírül a türjei premontrei látogatóközpont közösségi oldala. Boldvai Márton Bertalan atya videóban invitálja a vendégeket a premontrei rend egységébe.
Premontrei kézműves sör Türjéről
"Szeretettel várunk mindenkit akár egy jó kávéra, akár egy korsó, helyben főzött premontrei sörre"- népszerűsíti a kávézót Bertalan atya. A kávézó Türjén, a Premontrei tér 1. szám alatt található. Hétfőn és kedden zárva tart, szerdától szombatig délelőtt kilenc órától négyig, vasárnap délelőtt tíztől délután kettőig várja a vendégeket.
Nézze meg látványos galériánkat:
Kézműves sörök a premontreiektőlFotók: CS.K.A.
"Hálásan köszönjük a nagy érdeklődést, öröm látni, hogy máris otthonra talált a hely a szívekben"- olvasható a közösségi oldalon.
A türjei kolostor a csornai apátsághoz tartozik ott kezdődött meg a kézműves sörfőzés a premontrei hagyományok és a modern sörkészítés ötvözésével. A rend tervei szerint Türje hamarosan a kulturális és vallási turizmus egyik komoly helyszíne lehet. Az elmúlt években komoly fejlesztéseket hajtottak végre a premontreiek. Felújították a Gyümölcsoltó Boldogasszony prépostsági templomot, kialakították a látogatóközpontot és a sörfődét. A kínálatban megtalálható a klasszikus világos sör, a citrusos ízvilágú búzasör, illetve IPA sörök, de ott van az apátsági borostyán színű, karamelles barna sör is, olvasható az apátság honlapján.