Tovább száguld a Soproni Egyetem, sikeres volt a pótfelvételi

A pótfelvételi során a legnépszerűbb szakok között a rekreáció és életmód, az ESG és alkalmazott fenntarthatósági szakember, valamint a faipari mérnöki képzés szerepelt. A tavalyi évtől eltérően idén nemcsak önköltséges, hanem állami ösztöndíjas helyekre is lehetett jelentkezni néhány képzési területen.

A pótfelvételi eljárás során is népszerű volt a Soproni Egyetem képzési palettája Fotó: SOE

Sikeres pótfelvételi

- 220 felett van a pótfelvételi eljárásban hozzánk jelentkezettek száma – számolt be dr. Pásztor Enikő, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese. – A tavalyi és az idei pótfelvételi jelentkezési számok is azt mutatják, hogy stabilan tartjuk kiváló pozíciónkat. Örömteli, hogy a nyári időszakban is tudatosan választanak az érdeklődők, keresik az újdonságokat és szívesen fordulnak a napjainkban különösen aktuális ismereteket nyújtó modern szakok felé. Intézményünk piacképes diplomákat kínál, ezért kiemelten fontos a pótfelvételi időszak is. Fenntarthatóságra épülő identitásunk, korszerű, hallgatóközpontú környezetünk évről évre egyre több tanulni vágyót vonz Sopronba.”

A lehetőségek tárháza széles: az agrár, az informatika, a műszaki, a sporttudomány és a pedagógusképzések mellett, a társadalom- és gazdaságtudományi szakok is népszerűek voltak. Minden kar – a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar, a Benedek Elek Pedagógiai Kar, valamint az Erdőmérnöki Kar – hozzájárult a sikerhez, alapképzési és mesterképzési kínálatával egyaránt.

