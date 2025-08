Pótfelvételi 2025: a Széchenyi István Egyetemen 62 szakra várják a jelentkezőket

A felsőoktatásba felvételizők július 23-án 20 óra után kaptak értesítést arról, hogy felvették-e őket valamelyik általuk megjelölt intézménybe, s ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon tájékozódhattak a ponthatárokról. Közülük 4739-en annak örülhetnek, hogy a Széchenyi István Egyetem polgárai lesznek. Akinek még sem sikerült bejutni egyik választott szakra sem, annak még mindig reményt jelent a pótfelvételi.

A Széchenyi István Egyetemen július 23-án megrendezett Pont Ott Partin sokan együtt örülhettek az értesítő SMS-eknek, a pótfelvételi keretei között azonban azoknak is lehetőségük van jelentkezni, akiket nem vettek fel, vagy esetleg nem is felvételiztek.

Fotó: Adorján András - SZE

Csak egy maradhat

A Széchenyi István Egyetem szakjainak túlnyomó részén jelentősen emelkedtek a ponthatárok, ennek ellenére a felvettek száma 7,5 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, ami abszolút rekordnak számít. Akit az általános felvételi eljárásban nem vettek fel vagy esetleg nem adta be jelentkezését, annak érdemes megfontolnia a pótfelvételit, amelyre július 30. és augusztus 7. között nyílik lehetőség.

Ebben az eljárásban csakis egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi-rendszeren keresztül. Fontos tudni, hogy aki az általános felvételi eljárásban felvételt nyert valamelyik felsőoktatási intézménybe, az nem jelentkezhet a pótfelvételi kertében másik intézménybe. Akkor sem, ha a felvételt nyert szakra nem akar beiratkozni!

Népszerű szakok a pótfelvételi listán

A Széchenyi István Egyetem a pótfelvételi eljárásban összesen 62 államilag finanszírozott és önköltséges (alap-, mester-, osztatlan képzési és felsőoktatási szakképzési) szakot hirdetett meg, amelyek közül 18 angolul is elérhető. A nappali és levelező munkarendet is figyelembe véve ez összességében 136 különféle képzést jelent.

Az egyetem 2025-ös pótfelvételi listájában olyan népszerű szakok is szerepelnek, mint

a logisztikai mérnöki,

a műszaki menedzser,

a nemzetközi tanulmányok,

a szociálpedagógia, az agrármérnöki,

az ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szakember,

a jogász,

a modern technológiák és kiberbiztonság joga,

az építőmérnöki,

az ápolás és betegellátás (ápoló),

a mérnökinformatikus,

a gazdálkodási és menedzsment,

valamint a kereskedelem és marketing szak.

A pótfelvételi lehetőségével már a korábbi években is sokan éltek 2024-ben 380 hallgató kezdhette meg ilyen módon a tanévet szeptemberben. Akkor 78 idén pedig 62 szakra nyíltak meg a jelentkezések. Az akkor népszerű képzések közül több most is elérhető például a gazdasági informatikus, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing és a tanári képzés is.