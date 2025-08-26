Polipok a gyermekkézben - Horgolt nyolclábúak a koraszülött babákért - fotók

A polipok ötlete több mint 15 éve született Dániában, amikor egy édesanya és kézműves közössége felfedezte, hogy a horgolt polip karjai tapintásukban, rugalmasságukban emlékeztetnek a köldökzsinórra, amit a magzat gyakran markol a méhben. Az ötlet gyorsan elterjedt, és Magyarországra a Koraszülött Alapítvány – röviden KORE – segítségével jutott el.

A polipok hosszú évekig hűséges társai lehetnek a koraszülött babáknak Fotó: Soproni Gyógyközpont

Polip az újszülöttekért

A KORE a „Korip” nevet levédette, és így juttatta el a figurákat az ország számos koraszülöttosztályára. Sopronban nemcsak Korip, hanem polip formájú változat is érkezett, melyek készítésében a helyi Máltai Szeretetszolgálat kézműves közössége játszik fontos szerepet. Mint régen a falusi fonókban, itt is anyák és nagymamák ülnek össze horgolni, közben beszélgetnek, recepteket cserélnek, és közösséget építenek

- osztotta meg lapunkkal dr. Gelencsér Éva.

Vidám, színes polipok óvják a legkisebbeket. Fotó: Soproni Gyógyközpont

A polip karjai úgy készülnek, hogy tapintásra és mozgásra a köldökzsinór érzetét idézzék. Ez nemcsak megnyugtatja a babát, hanem aktiválja a korai fejlődés szempontjából fontos fogóreflexet is. Az inkubátorban fekvő kicsik, amikor megmarkolják a polip karját, olyan idegrendszeri köröket hoznak működésbe, amelyek segítik az alkalmazkodást a méhen kívüli élethez. A memóriájukat használják: visszatérnek ahhoz a biztonságos élményhez, ami a méhen belül érte őket. Kutatások is igazolják, hogy az ilyen taktilis ingerek hosszú távon is hatással lehetnek a fejlődésre.

A polip azonban nemcsak a babát nyugtatja meg. Amikor egy anya látja, hogy a kétkilós kisbabája megfogja a polipot és megnyugszik, az ő szorongása is oldódik. Sok család haza is viszi és a gyerek későbbi életében kabalaként őrzi. Elkíséri az orvosi vizsgálatokra, utazásokra, sőt, néha még az óvodába szoktatásban is szerepet kap.

A polipok készítése szigorú előírások szerint történik: megfelelő minőségű, bababarát fonalból, biztonságos horgolási technikával. A készítőket betanítják, hogy a hurkolás szoros, tartós és mosható legyen, hiszen ezek a figurák szó szerint a legkisebbek kezébe kerülnek.