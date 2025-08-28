Polgárőrök találkoztak, harminc településről érkeztek Lövőre - XXL-galéria

A megnyitót követően sor került a polgárőrök munkáját méltató beszámolókra és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagok díjazására. Az elismerések között szerepeltek a Kiváló Polgárőr és az Ifjú Polgárőr emlékplakettek, valamint a rendőrséggel való együttműködést honoráló kitüntetések is.

A hivatalos programot színes gyakorlati bemutatók követték. A Lövői Polgárőr Egyesület kutyás tagozata látványos gyakorlatokat mutatott be, majd a Lövői Önkéntes Tűzoltó Egyesület tartott mentési szimulációt, amit a Soproni Polgárőr Egyesület drónos bemutatója egészített ki. Az ebédet a helyi fúvószenekar muzsikája tette hangulatosabbá, bizonyítva, hogy a rendezvény nemcsak szakmai, hanem közösségi élményt is nyújtott.

Jobbnál jobb programok színesítették a rendezvényt. Fotó: Lövő

A találkozó megszervezése a Lövői Polgárőr Egyesület számára különösen nagy feladat volt, hiszen első alkalommal vállalták ennek a nagyszabású eseménynek a lebonyolítását.

Nagy kihívás volt, de a pozitív visszajelzések alapján sikeresnek bizonyult. Jó alkalom volt arra is, hogy bemutassuk falunkat a megye többi polgárőrének, és megmutassuk, milyen erős közösség áll a lövői polgárőrök mögött – emelte ki Megyeri István, az egyesület elnöke.