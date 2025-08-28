3 órája
Polgárőrök találkoztak, harminc településről érkeztek Lövőre - XXL-galéria
Közösség, elismerés és bemutatkozás jellemezte a Győr-Moson-Sopron vármegyei polgárőrök idei találkozóját, amelynek Lövő először adott otthont. Az esemény nemcsak ünnepi alkalom volt, hanem egyben lehetőség a tapasztalatcserére és a polgárőrök mindennapi munkájának megismertetésére is.
- Először rendezték meg Lövőn a polgárőr napot
- Bemutatók színesítették a napot
- Kitüntetéseket adtak át
A Győr-Moson-Sopron vármegyei Polgárőrnapot minden évben más település rendezi meg, célja pedig a megyében szolgálatot teljesítő polgárőrök közösségének erősítése, elismerése és vendégül látása. Idén először Lövő adott otthont a rendezvénynek, ahol több mint harminc település egyesülete képviseltette magát Écs, Csorna, Mosonmagyaróvár és Győr környékéről is.
Polgárőrök, ha találkoznak
A nap ünnepélyes megnyitóval kezdődött, amelyen Hollósi Gábor polgármester köszöntötte a résztvevőket.
- Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy szeretett településünk adhat otthont a 2025-ös Polgárőrnapnak. Lövő története mindig összefonódott a védelemmel és a közösség szolgálatával – a polgárőrök munkája ennek a hagyománynak a folytatása” – fogalmazott beszédében.
Polgárőrök találkoztak LövőnFotók: Lövő község
A megnyitót követően sor került a polgárőrök munkáját méltató beszámolókra és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagok díjazására. Az elismerések között szerepeltek a Kiváló Polgárőr és az Ifjú Polgárőr emlékplakettek, valamint a rendőrséggel való együttműködést honoráló kitüntetések is.
A hivatalos programot színes gyakorlati bemutatók követték. A Lövői Polgárőr Egyesület kutyás tagozata látványos gyakorlatokat mutatott be, majd a Lövői Önkéntes Tűzoltó Egyesület tartott mentési szimulációt, amit a Soproni Polgárőr Egyesület drónos bemutatója egészített ki. Az ebédet a helyi fúvószenekar muzsikája tette hangulatosabbá, bizonyítva, hogy a rendezvény nemcsak szakmai, hanem közösségi élményt is nyújtott.
A találkozó megszervezése a Lövői Polgárőr Egyesület számára különösen nagy feladat volt, hiszen első alkalommal vállalták ennek a nagyszabású eseménynek a lebonyolítását.
Nagy kihívás volt, de a pozitív visszajelzések alapján sikeresnek bizonyult. Jó alkalom volt arra is, hogy bemutassuk falunkat a megye többi polgárőrének, és megmutassuk, milyen erős közösség áll a lövői polgárőrök mögött – emelte ki Megyeri István, az egyesület elnöke.
A Lövői Polgárőr Egyesület tevékenysége túlmutat a rendészeti feladatokon: aktívan részt vesznek a faluközösség életében, gyerekprogramok szervezésében, hulladékgyűjtések lebonyolításában és közösségi rendezvények biztosításában is. Nemeskér és Újkér településekkel együttműködve három falu mindennapi biztonságáért dolgoznak.
A polgárőrség munkáját a település történeti és biztonsági fejlesztéseit bemutató polgármesteri beszéd is keretbe foglalta, amely rávilágított: a modern technikai eszközök, mint a térfigyelő kamerák és a rendszámfelismerő rendszer mellett a legfontosabb erőforrás továbbra is az önkéntesek elhivatottsága.
Az idei Polgárőrnap nemcsak ünneplés és közösségi együttlét volt, hanem egyben bizonyíték arra, hogy az önkéntesek munkája nélkülözhetetlen a mindennapok biztonságában. A rendezvény végén mindenki feltöltődve térhetett vissza településére, ahol hamarosan újabb szolgálat várja őket – hiszen, ahogy a polgármester fogalmazott: „felelősség és egyben jó érzés polgárőrnek lenni.”
A 2025-ös Megyei Polgárőrnapon több kiemelkedő tag és együttműködő partner munkáját ismerték el:
Kiváló Polgárőr emlékplakett: Bella Jenő (Mosonszentmiklós), Budainé Dobos Éva (Darnózseli), Fodor Józsefné (Écs), Horváth Frigyes (Győrszemere), Kelemen János (Kajárpéc), Raisli József (Szent Márton), Rigó Ferenc (Hédervár), Máté László (Gyarmat), Peszlen Tibor (Csapod, elnök), Táncos Tamás János (Lövő), Nagy Gábor (Bodonhely), Boros Csaba (Páli)
Ifjú Polgárőr emlékplakett: Juhász Kinga (Tényő), Rucska Zsófia (Nyúl), Papp Gréta Hanna (Jánossomorja), Turner Zselyke (Egyed)
Emlékplakett a polgárőrséggel való eredményes együttműködésért: Csigó Sándor rendőr főtörzszászlós (Soproni Rendőrkapitányság), Kovács Gábor rendőr főtörzszászlós (Soproni Rendőrkapitányság)