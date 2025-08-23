Kiárusítás
1 órája
Már csak egy hét maradt arra, hogy bevásároljunk ebben a boltban
Szeptember 1. nemcsak az iskolakezdést hozza el, hanem az egyik kedvelt sportbolt bezárását. A Playersroom ezen a napon végleg lakatot tesz az üzleteire, valamint a webshopjára is.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Playersroom valamennyi magyarországi boltját bezárja, és lekapcsolja a weboldalát is.
Két városban van Playersroom-üzlet a megyében
A megyében Győrben és Mosonmagyaróváron van Playersroom szaküzlet, ahol még jövő vasárnapig hozzájuthatunk kedvenc sneakerünkhöz, illetve még a webshopból lehet rendelni. Érdemes sietni, mert még nagy kedvezmények vannak, a készlet azonban rohamosan fogy.
