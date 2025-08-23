Már csak egy hét maradt arra, hogy bevásároljunk ebben a boltban

Mint arról korábban beszámoltunk, a Playersroom valamennyi magyarországi boltját bezárja, és lekapcsolja a weboldalát is.

A Playersroom szeptember 1-jével zár be.

Két városban van Playersroom-üzlet a megyében

A megyében Győrben és Mosonmagyaróváron van Playersroom szaküzlet, ahol még jövő vasárnapig hozzájuthatunk kedvenc sneakerünkhöz, illetve még a webshopból lehet rendelni. Érdemes sietni, mert még nagy kedvezmények vannak, a készlet azonban rohamosan fogy.