Újra életre kel a győrszentiváni pizzéria

"Hosszú hónapok után végre újra kinyitja kapuit Győrszentivánon a Dolce Vita pizzéria– új kezekben, de a régi szívvel, sok szeretettel, friss energiával és rengeteg tervvel. A nyitás napját pedig veletek együtt szeretnénk megünnepelni! Augusztus 29-én (pénteken) NYITÓPARTYVAL várunk Benneteket!" – írták közösségi oldalukon.

Hamarosan Dolce Vita várja a győrszentivániakat.

Fotó: Dolce vita pizzéria Győrszentiván közösségi oldala

Újranyit a győrszentiváni pizzéria

A Dolce Vita újra életre kel Győrszentivánon, a Sugár út 74. szám alatt. Ugyanaz a hely, mostantól egy kicsit másképp, de ugyanazzal a szívvel.

- tették hozzá bejegyzésükben.

