augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

24°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Végre kinyit

36 perce

Újra életre kel a győrszentiváni pizzéria

Címkék#Dolce Vita#pizzéria#győrszentiván

Új életre kel a győrszentiváni Dolce Vita pizzéria.

Kisalföld.hu

"Hosszú hónapok után végre újra kinyitja kapuit Győrszentivánon a Dolce Vita pizzéria– új kezekben, de a régi szívvel, sok szeretettel, friss energiával és rengeteg tervvel. A nyitás napját pedig veletek együtt szeretnénk megünnepelni! Augusztus 29-én (pénteken) NYITÓPARTYVAL várunk Benneteket!" – írták közösségi oldalukon.

pizzéria
Hamarosan Dolce Vita várja a győrszentivániakat.
Fotó: Dolce vita pizzéria Győrszentiván közösségi oldala

Újranyit a győrszentiváni pizzéria

A Dolce Vita újra életre kel Győrszentivánon, a Sugár út 74. szám alatt. Ugyanaz a hely, mostantól egy kicsit másképp, de ugyanazzal a szívvel.

- tették hozzá bejegyzésükben.

Győrben nemrég nyitott egy másik pizzéria is, a részletekről a kiemelt szavakra kattintva tájékozódhatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu