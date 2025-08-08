augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+34
+15
Mai évfordulók
Egész napos program

45 perce

Pinnyédi Hídpiknik ötödször - Kenyérszentelés és fáklyás felvonulás

Címkék#Pinnyédi Hídpiknik#víz#kézműves#program

Idén már ötödik alkalommal rendezik meg a Pinnyédi Hídpikniket, melynek ötletgazdája Szeles Szabolcs képviselő volt. Pénteken sajtótájékoztatót tartottak az augusztus 16-ai egész napos programról. A Pinnyédi Hídpiknik az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében jön létre.

Kisalföld.hu

Remek programokat ígér az idei Pinnyédi Hídpiknik szárazföldön és vízen egyaránt. Radicsné Csőre Andrea és Szeles Szabolcs a helyszínre szervezett sajtótájékoztatón ismertette az augusztus 16-ai rendezvény részleteit.

Pinnyédi Hídpiknik
Sajtótájékoztatón ismertették az idei Pinnyédi Hídpiknik programjait. Fotó: SR

Pinnyédi Hídpiknik ötödször

- Négyszer bár bizonyított a Pinnyédi Hídpiknik, amit a megszokott programokkal töltünk meg idén is, viszont új fellépőkre számíthatnak a kilátogatók. Ez egy ünnep is lesz, amelyen kenyeret szentelünk, ugyanis 1908. augusztus 20-án állították a hidat a győriek. Ez is mutatja a helyiek erején, ha kell, mi eltereljük a folyót, ha kell visszük a hidat! - emelte ki Szeles Szabolcs képviselő.

Színes programok, minden korosztálynak

- Szombaton délelőtt Senior Örömtánc lesz a hídon, amit nyugtató gerincjóga követ, de nem marad el a kicsiknek szóló ringató foglalkozás sem. A színpadon 11 órakor a Garabonciás Együttes kezd, majd az ünnepi megnyitót és kenyérszentelést Baranyai István hegedűművész, prímás és cigányzenekarának műsora kíséri. Emellett tánc és kötéltánc bemutató várható délután. A vízen kajakba és sup-ra pattanhatnak a családok, valamint részt vehetnek a vízi színpadon egy izgalmas hangutazásban. A parton pedig mini elektromos motorpályán versenyezhetnek a kicsik. László Attila koncertje után Rakonczay Gábor extrém sportoló, Guinness világrekorder mesél legutóbbi utazásának élményeiről, ugyanis 75 napot töltött az óceánon. Az estét az Első Emelet koncertje koronázza meg, amit a hagyomány szerint fáklyás felvonulás zár - sorolta  Radicsné Csőre Andrea szervező.

Fotó: SR

Mindezek mellett ki lehet próbálni milyen lehet az élet egy jurtában élve, különböző kézműves programra is lesz lehetőség, valamint a finom falatok és hűsítő italok sem fognak hiányozni augusztus 16-án. Érdemes vinni magunkkal egy pokrócot, hogy az ikonikus hely atmoszféráját az árnyékos fák alatt élvezhessük. 

 

