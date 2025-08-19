32 perce
Ünnepi megemlékezés a szabadság szimbólumánál - 36 éve volt a határáttörés
Harminchat évvel a történelmi jelentőségű események után kedden este Sopronpusztán, a Páneurópai piknik emlékhelynél ismét összegyűltek mindazok, akik tiszteletüket akarták tenni a piknik és a határáttörés hősei előtt.
Az 1989. augusztus 19-én megrendezett piknik nemcsak a vasfüggöny meggyengülésének egyik jelképe lett, hanem a közép-európai népek szabadságvágyának szimbólumává is vált. Az akkori nyitás tette lehetővé több száz kelet-német állampolgár számára, hogy átlépjék a magyar-osztrák határt, és ezzel új fejezetet nyissanak Európa történetében.
Piknikkel emlékeztek a határáttörésre
Farkas Ciprián, Sopron polgármestere ünnepi beszédében felidézte a 36 évvel ezelőtti Páneurópai piknik és határáttörés történelmi jelentőségét. Hangsúlyozta: 1989. augusztus 19-én Sopronban nem csupán egy vasfüggöny zárult le, hanem egy egész korszak ért véget, s ezzel megkezdődött Európa újraegyesítése.
A soproni események világszerte felgyorsították a szabadság folyamatát, amelynek szimbolikus pillanata volt, hogy Magyarország „kiütötte az első téglát a berlini falból”.
Kiemelte: a szabadság nem magától értetődő érték, meg kell őrizni és át kell adni a fiatal generációknak, hogy ne csak könyvekből, hanem élő emlékekből ismerhessék meg a múltat. Beszédében köszöntötte a Német–Magyar Nyári Akadémia diákjait, akik személyesen is megtapasztalhatják, mit jelentett bátornak lenni egy olyan korban, amikor a szabadság nem volt mindennapi valóság.
Farkas Ciprián tiszteletét fejezte ki azok előtt is, akik a kockázatot vállalva hozzájárultak a falak lebontásához, és köszönetet mondott mindazoknak, akik a Páneurópai piknik örökségét ápolják.
Zárásként hangsúlyozta: a szabadság és az összefogás üzenete nemcsak a magyaroké és a németeké, hanem egész Európáé. Olyan örökség, amely minden nemzedék számára útmutató marad.
Julia Gross, a Németországi Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete beszédében a soproni Páneurópai piknik történelmi jelentőségére emlékeztetett, amely 1989-ben a vasfüggöny leomlásának és Európa újraegyesítésének egyik első lépése volt.
Kiemelte a magyar nép bátorságát és szerepét abban, hogy lehetőséget nyitott a kelet-németek szabadságkeresésének, valamint méltatta a magyar és osztrák polgárok, reformerek és határőrök emberségét és együttműködését.
A nagykövet hangsúlyozta: Sopron a szabadság, az egység és az európai szolidaritás jelképe, amely ma is útmutatást ad válságok és változások idején. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország, Németország és minden európai nemzet közös felelőssége a szabadság, a biztonság és a jólét megőrzése, és csak partnerségben, egymásra támaszkodva építhetjük Európa jövőjét.
A beszédek sorát Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője zárta, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy 1989. augusztus 19-én, 15:57 perckor történt meg a Páneurópai piknik legdrámaibb pillanata, a határáttörés.
- Ez a történelmi esemény a magyarok szabadságvágyának erejét és Európához való visszatérés iránti vágyát fejezte ki. A vasfüggöny szimbolikus lebontásával pedig több ezer embernek nyílt útja a szabadság felé. A határáttörés nemcsak a kommunista diktatúra végét jelezte, hanem a békés forradalom egyik meghatározó szimbólumává vált. A képviselő hangsúlyozta: a Páneurópai piknik üzenete ma is aktuális, hiszen a szabadság és a béke megőrzése minden nemzedék közös felelőssége - zárta gondolatait.
A beszédeket követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait. Az esemény egy igazi piknikkel zárult, ahol a Német–Magyar Nyári Akadémia diákjai látták vendégül a megjelenteket.
