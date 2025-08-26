29 perce
Parndorfi menekülttragédia, tíz éve történt a borzalom
Tíz évvel ezelőtt, 2015 augusztusának végén, Ausztria és egész Európa egyik legsúlyosabb embercsempész tragédiájára derült fény az A4-es autópályán Parndorf/Pomogy közelében. Egy leállósávban magára hagyott hűtőkocsiban több tucat menekült holttestét találták meg. A Parndorfi menekülttragédia nem csak az országot, hanem egész Európát megrázta.
Egy leállósávban magára hagyott hűtőkocsiban több tucat menekült holttestét találták meg 2015 augusztusának végén. Az áldozatok között gyerekek is voltak. Parndorfi menekülttragédia egész Európát megrázta.
Parndorfi menekülttragédia: Az elhunytak között gyerekek is voltak
2015 augusztusának végén Parndorf/Pomogy közelében az A4-esen az autópályakarbantartó egyik munkatársa lett figyelmes a leállósávban veszteglő teherautóra. Értesítette a hatóságokat, a rendőrök pedig amikor kinyitották a hűtőkocsi rakterét, 71 menekült holttestére találtak rá. A menekültválság kezdete óta nem volt példa ilyen súlyos menekülttragédiára Európa szárazföldjén – írja megemlékezésében a volksgruppen.orf.at.
Az áldozatok Irakból, Szíriából, Afganisztánból és Iránból érkeztek, köztük négy gyermek is volt. A vizsgálatok szerint az áldozatok már Magyarország területén meghaltak a légmentesen lezárt raktérben, oxigénhiány miatt.
Ahogy az a weboldalon olvasható: a nyomozás gyorsan bebizonyította, hogy a járművet embercsempészek bérelték. Az osztrák és magyar hatóságok együttműködésének köszönhetően néhány napon belül elfogták a gyanúsítottakat, köztük bolgár és afgán állampolgárokat. Az ügy Magyarországon került bíróság elé. 2019-ben a Szegedi Ítélőtábla három fővádlottat a legsúlyosabb büntetéssel, életfogytiglani fegyházzal sújtott, feltételes szabadulás lehetősége nélkül. A negyedik vádlott 30 évet kapott, társaik többéves szabadságvesztést.
- A járművet embercsempészek bérelték
- A pomogyi tragédia mélyen érintette az európai közvéleményt
- Zéró toleranciát hirdettek az embercsempészek ellen.
A tragédia megváltoztatta a közbeszédet
A pomogyi tragédia mélyen érintette az európai közvéleményt. Szimbólumává vált annak a kockázatnak, amit a menekülteknek vállalniuk kellett az embercsempészek kezére bízva sorsukat.
Az eset során az uniós országok megerősítették az együttműködést a szervezett bűnözés és emberkereskedelem elleni küzdelemben.
Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk: a halottak közül 59 férfi, nyolc nő, négy pedig gyermek volt. Magyarországon hét embert vettek őrizetbe, hármat tartóztattak le közülük. A gyanúsítottak között nem volt magyar állampolgár. Zéró toleranciát hirdettek az embercsempészek ellen.
Négy gyermek is volt a 71 halott menekült között, magyar gyanúsított nincs - videók, fotókA halottak közül 59 férfi, nyolc nő, négy pedig gyermek. Magyarországon hét embert vettek őrizetbe, hármat tartóztattak le közülük. A gyanúsítottak között nincs magyar állampolgár. Zéró toleranciát hirdettek az embercsempészek ellen.
Arról később a kisalfold.hu is beszámolt: jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy négy vádlottját. A táblabíróság az elsőrendű vádlott afgán férfit és négy bolgár állampolgárságú társát különös kegyetlenséggel, több ember, részben 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek. A negyedrendű vádlott a bűncselekményt tettesként, három társa bűnsegédként követte el. A bíróság a vádlottakat bűnszervezet tagjaként elkövetett embercsempészés bűntettéért is elmarasztalta. A vádlottak közül csak a harmadrendű vádlott bocsátható feltételes szabadságra, legkorábban harminc év letöltése után. Tíz vádlottat társtettesként elkövetett embercsempészés bűntettéért mint bűnszervezet tagját marasztalt el a bíróság, őket négy és tizenkét év közötti börtönbüntetésre ítélte.
Parndorfi halálkamion: Jogerősen életfogytiglant kapott négy vádlottJogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla csütörtökön a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy négy vádlottját.
A megrázó esetről készült akkori képgalériánkat itt tudja megtekinteni.
Akár a tragédia előhírnökének is tekinthető az az eset, amikor halálkamionon érkeztek tamilok Győrbe 1995-ben. Tizennyolc Srí Lanka-i menekült meztelen holttestét találta meg a rendőrség egy bolgár rendszámú teherautó pótkocsijában Győrszentiván közelében, a 19-es út 112-es kilométerszelvényénél lévő parkolóban harminc évvel ezelőtt.