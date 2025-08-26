Parndorfi menekülttragédia, tíz éve történt a borzalom

Egy leállósávban magára hagyott hűtőkocsiban több tucat menekült holttestét találták meg 2015 augusztusának végén. Az áldozatok között gyerekek is voltak. Parndorfi menekülttragédia egész Európát megrázta.

Parndorfi menekülttragédia: tíz évvel ezelőtt, 2015 augusztusának végén, Ausztria és egész Európa egyik legsúlyosabb embercsempész tragédiájára derült fény az A4-es autópályán Parndorf/Pomogy közelében.

Forrás: https://volksgruppen.orf.at/

Parndorfi menekülttragédia: Az elhunytak között gyerekek is voltak

2015 augusztusának végén Parndorf/Pomogy közelében az A4-esen az autópályakarbantartó egyik munkatársa lett figyelmes a leállósávban veszteglő teherautóra. Értesítette a hatóságokat, a rendőrök pedig amikor kinyitották a hűtőkocsi rakterét, 71 menekült holttestére találtak rá. A menekültválság kezdete óta nem volt példa ilyen súlyos menekülttragédiára Európa szárazföldjén – írja megemlékezésében a volksgruppen.orf.at.

Az áldozatok Irakból, Szíriából, Afganisztánból és Iránból érkeztek, köztük négy gyermek is volt. A vizsgálatok szerint az áldozatok már Magyarország területén meghaltak a légmentesen lezárt raktérben, oxigénhiány miatt.

Ahogy az a weboldalon olvasható: a nyomozás gyorsan bebizonyította, hogy a járművet embercsempészek bérelték. Az osztrák és magyar hatóságok együttműködésének köszönhetően néhány napon belül elfogták a gyanúsítottakat, köztük bolgár és afgán állampolgárokat. Az ügy Magyarországon került bíróság elé. 2019-ben a Szegedi Ítélőtábla három fővádlottat a legsúlyosabb büntetéssel, életfogytiglani fegyházzal sújtott, feltételes szabadulás lehetősége nélkül. A negyedik vádlott 30 évet kapott, társaik többéves szabadságvesztést.

A járművet embercsempészek bérelték

A pomogyi tragédia mélyen érintette az európai közvéleményt

Zéró toleranciát hirdettek az embercsempészek ellen.

A tragédia megváltoztatta a közbeszédet

A pomogyi tragédia mélyen érintette az európai közvéleményt. Szimbólumává vált annak a kockázatnak, amit a menekülteknek vállalniuk kellett az embercsempészek kezére bízva sorsukat.

Az eset során az uniós országok megerősítették az együttműködést a szervezett bűnözés és emberkereskedelem elleni küzdelemben.

Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk: a halottak közül 59 férfi, nyolc nő, négy pedig gyermek volt. Magyarországon hét embert vettek őrizetbe, hármat tartóztattak le közülük. A gyanúsítottak között nem volt magyar állampolgár. Zéró toleranciát hirdettek az embercsempészek ellen.