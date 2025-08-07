Fizetősek lesznek a városközponti parkolók?

A médiában jelent meg az információ, miszerint az új városvezetés fontolgatja, hogy a mosonmagyaróvári városközpontban fizetőssé tegyék a parkolást. A téma a közösségi oldalakon is vitát keltett. Kíváncsiak voltunk, miért is gondolkodnak ezen?

A parkolás a mosonmagyaróvári városközpontban sokszor kihívást jelent.

Fotó: Kerekes István

Parkolási gondok a városközpontban

– Nincs elég parkolóhely a városközpontban – foglalta össze röviden Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester a probléma gyökerét. Kiemelte: egyelőre nincs konkrét döntés, hogy valóban bevezetnék-e a fizetős parkolást a Lajta-parti város legsűrűbben lakott övezetében. Hatástanulmány készül hozzá, társadalmi vitára bocsátják és a területen tevékenykedő közös képviselőket is megkérdezik.

– Nekünk az állandó mosonmagyaróvári lakcímmel rendelkezők érdekeit kell védenünk. A városközpontból nagyon sok panasz érkezett, hogy az ott lakók nem tudnak az ingatlanoknál leparkolni, különösen a délutáni, esti órákban. Visszajelzések szerint sok autót parkoltatnak ott hosszasan, az is előfordul, hogy a területen olyanok állnak meg, akik nem ott laknak, Ausztriába járnak ki és ott foglalják a parkolóhelyeket – sorolta a városvezető.

Hozzátette: a jelenleg fizető övezetben lakó állandó lakcímmel rendelkezők kedvezményes, 12 ezer forintos bérletet vásárolhatnak. Ennek az új bérlettípusnak köszönhetően valamelyest nőtt a bejelentkezők száma.

A polgármester arról is beszélt, hogy az újonnan épülő társasházaknál szorgalmazzák, legyen minden lakáshoz legalább két parkolóhely. Ez persze még nem oldja meg a több évtizedes társasházak körüli gondokat: ezért is merült fel ott a fizetéses parkolás kérdése. A Kert utcában egyébként ezt kipróbálták.

– Lehetetlen, hogy minden autónak parkolóhelyet tudjunk biztosítani – húzta még alá Szabó Miklós.