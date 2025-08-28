augusztus 28., csütörtök

Megpihenni, beszélgetni

1 órája

Padokat helyeznek ki Gönyűn

Címkék#pad#gonyu#pályázat

Padokat terveznek kihelyezni Gönyű utcáin.

Kisalföld.hu

– Önkormányzatunk számára kiemelten fontos, hogy településünk minden lakója, különösen az idősebbek és a nehezebben közlekedők, kényelmesen és biztonságosan közlekedhessen a faluban. Szeretnénk elősegíteni, hogy séta közben legyenek olyan megállóhelyek, ahol bárki megpihenhet egy kicsit, ezért – a korábbi felhívásunk nagy sikerére alapozva – ismét padokat tervezünk kihelyezni településünk utcáin – írta közösségi oldalán Gönyű.

Új padokat helyeznek ki a településen. Forrás: Gönyű közösségi oldala

Azok a lakók, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy házuk előtt – közterületen – pad kerüljön elhelyezésre, jelentkezzenek!

A padok nemcsak a pihenést szolgálják, hanem találkozási pont is lehet egy kis beszélgetésre, továbbá a padok esztétikai értéket is adnak, hisz otthonosabbá, barátságosabbá teszi az utcát. A padok beszerzését, telepítését és karbantartását az önkormányzat vállalja.

A jelentkezéseket  e-mailben: [email protected] címen, vagy a 06-20-407-1721 telefonszámon várják  szeptember 30-ig.

 

 

