Padokat helyeznek ki Gönyűn
Padokat terveznek kihelyezni Gönyű utcáin.
– Önkormányzatunk számára kiemelten fontos, hogy településünk minden lakója, különösen az idősebbek és a nehezebben közlekedők, kényelmesen és biztonságosan közlekedhessen a faluban. Szeretnénk elősegíteni, hogy séta közben legyenek olyan megállóhelyek, ahol bárki megpihenhet egy kicsit, ezért – a korábbi felhívásunk nagy sikerére alapozva – ismét padokat tervezünk kihelyezni településünk utcáin – írta közösségi oldalán Gönyű.
Azok a lakók, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy házuk előtt – közterületen – pad kerüljön elhelyezésre, jelentkezzenek!
A padok nemcsak a pihenést szolgálják, hanem találkozási pont is lehet egy kis beszélgetésre, továbbá a padok esztétikai értéket is adnak, hisz otthonosabbá, barátságosabbá teszi az utcát. A padok beszerzését, telepítését és karbantartását az önkormányzat vállalja.
A jelentkezéseket e-mailben: [email protected] címen, vagy a 06-20-407-1721 telefonszámon várják szeptember 30-ig.