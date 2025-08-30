Új lehetőségek a legkisebbeknek - megújult a sopronkövesdi óvoda

Az önkormányzat évek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztését. Ennek szellemében kapott új külsőt és korszerű, a mai kor igényeihez igazodó infrastruktúrát az óvoda.

A megszépült óvoda 75 kisgyermeknek nyújt támogató környezetet. Fotó: Sopronkövesd

Megújult a Nefelejcs óvoda

A felújítás során a régi főzőkonyha helyiségeit átalakították, ahol modern fejlesztőterek, foglalkoztatók, öltözők és szociális blokkok létesültek, ezzel segítve a nevelőmunkát és a gyermekek kényelmét. Az étkeztetés zavartalan biztosításához tálalókonyha épült, míg a telek bővítésével egy teljesen új, korszerű főzőkonyha is létrejött. A fenntarthatóság jegyében az új épületrész tetőzetére napelemek kerültek, így az intézmény energiafelhasználásának jelentős részét már megújuló forrás fedezi. A 75 férőhelyes óvoda fejlesztése nemcsak a gyermekek fejlődését támogató környezetet emeli új szintre, hanem hozzájárul a családok mindennapjainak könnyebbé tételéhez is. A fejlesztés nemcsak az óvodások mindennapjait teszi szebbé, hanem hosszú távon a település megtartó erejét is erősíti. A projekt a Széchenyi Terv Plusz keretében, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatallal együttműködésben valósult meg.

A megújult Nefelejcs Óvoda így nemcsak egy modern intézmény, hanem a sopronkövesdi közösség összefogásának és jövőbe vetett hitének jelképe is lett.

