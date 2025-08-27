1 órája
Otthon Start Program: íme minden tudnivaló a 3%-os hitelről
Indul az otthonteremtési program a napokban, az Otthon Start program tudnivalóit gyűjtöttük össze.
Ahogyan arról korábbi írásainkban és a Világgazdaság cikkében beszámolt, az Otthon Start program feltételei könnyen teljesíthetők, lehetőségei más támogatásokkal összevonhatók, jótékony hatásuk így megsokszorozódhat. A tájékozódás után pedig jöhet az áttörést jelentő lépés: a megszerezni kívánt ingatlan kiválasztása, majd a lakásvásárlás, házvásárlás.
Az Otthon Start program feltételek
Minden alapvető részletet megtalálunk a programról a kormányzati honlapon, és innen szinte mindenki ki tudja deríteni azt is, jogosult-e rá, szöveges és videós segédletek felhasználásával.
- A program az első lakáshoz jutást segíti,
- Biztonságos és olcsó,
- a kamata nem mehet feljebb 3%-nál,
- a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél,
- már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető
- új és használt lakásra is,
- nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, korhatár nincs.
Bizonyos megkötések azonban vannak: ezért is fontos indulás előtt ellenőrizni, eleget teszünk-e ezeknek. A további részletekről a vg.hu cikkében, a kiemelt szavakra kattintva olvashat.