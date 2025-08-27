augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

29°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

1 órája

Otthon Start Program: íme minden tudnivaló a 3%-os hitelről

Címkék#támogatás#feltételek#Otthon Start

Indul az otthonteremtési program a napokban, az Otthon Start program tudnivalóit gyűjtöttük össze.

Kisalföld.hu

Ahogyan arról korábbi írásainkban és a Világgazdaság cikkében beszámolt, az Otthon Start program feltételei könnyen teljesíthetők, lehetőségei más támogatásokkal összevonhatók, jótékony hatásuk így megsokszorozódhat. A tájékozódás után pedig jöhet az áttörést jelentő lépés: a megszerezni kívánt ingatlan kiválasztása, majd a lakásvásárlás, házvásárlás.

Otthon Start program: ismerd meg a feltételeket az indulás előtt. Forrás: vg.hu. Fotó: Kallus György

Az Otthon Start program feltételek

Minden alapvető részletet megtalálunk a programról a kormányzati honlapon, és innen szinte mindenki ki tudja deríteni azt is, jogosult-e rá, szöveges és videós segédletek felhasználásával.

  • A program az első lakáshoz jutást segíti, 
  • Biztonságos és olcsó, 
  • a kamata nem mehet feljebb 3%-nál, 
  • a törlesztőrészlete akár százezrekkel alacsonyabb a most elérhető piaci hitelénél, 
  • már 10 százalékos saját résszel igénybe vehető 
  • új és használt lakásra is, 
  • nem kell hozzá házasságot kötni, gyermeket vállalni, korhatár nincs.  

Bizonyos megkötések azonban vannak: ezért is fontos indulás előtt ellenőrizni, eleget teszünk-e ezeknek. A további részletekről a vg.hu cikkében, a kiemelt szavakra kattintva olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu