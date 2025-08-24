Az Otthon Start Program felpezsdíti a piacot és építőipart is

A Otthon Start programmal éppen egy hónapja foglalkoztunk, hogy annak milyen hatásai lehetnek a mosonmagyaróvári ingatlanpiacra. Akkor Bubla Zoltán mosonmagyaróvári ingatlanközvetítő arról beszélt, hogy szerinte a kamattámogatott hitel – bérlés kérdése főleg Budapesten okozhat olyan százalékban kifejezhető változást, hogy ennek jelentősége legyen. De ott is inkább az ingatlanárak és a hitelhez kapcsolódó korlátok szabályozzák le majd a bérlésből inkább saját, hitellel terhelt lakásba költözést. Más városokban, így Győr-Moson-Sopron vármegyében is azokat a fiatalokat tudja a lakásvásárlásra megindítani az új kamatkedvezményes hitel, akik már tervezték a lakásvásárlást és takarékoskodtak már egy ideje. Közben számos enyhítést is bevezettek a programban, mellyel így még többen tudnak élni. Ezúttal egy ingatlanberuházót kérdeztünk.

Az Otthon Start Program által megnőtt a kereslet a lakásokra – emelte ki Molnár Tamás.

Fotó: Kerekes István

A Otthon Start programban szélesre tárták a kapukat

– Otthon Start program óriási segítség mindenkinek, azzal hogy szélesre tárták a kapukat sokak előtt. A program jó azoknak a fiataloknak, akik első lakásukat tervezik, jó azoknak, akik gyermekeiknek akarnak vásárolni ingatlant, akár a befektetőknek is, de jó az ingatlanberuházóknak és az építőiparnak is – vélekedik Molnár Tamás, a Tokasz Kft. ügyvezetője.

A vállalkozás Hegyeshalomban indított el húsz lakásos társasház projekteket, melyből az első ütem javában épül.

– Az időközben hozott enyhítéseknek is köszönhetően nagyon széles azok köre, akik érdeklődnek lakásaink iránt. Az óriási kamatkedvezmény miatt is ez egy hatalmas lehetőség mindenkinek. Szintén fontos változás, hogy olyan házaspár is vehet ingatlant a programban, akik már korábban rendelkeztek ingatlannal 50-50 százalékos tulajdonrésszel. Gondolhatnak gyermekeik jövőjére, vagy akár vásárolhatnak befektetési céllal is. Az albérleteket könnyű kiadni az osztrák határhoz közel – vélekedett a beruházó.

Molnár Tamás tapasztalatai szerint a mosonmagyaróvári és környéki ingatlanpiac élénkülését is hozza a program.

Az ingatlanberuházók a jegelt projektjeiket beindítják, hiszen már érezhetően nő a kereslet. Az új lakások mellett a használtakra is nőhet az igény.