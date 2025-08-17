augusztus 17., vasárnap

Segítséget nyújt

Otthon Start Program: segít a mesterséges intelligencia

Mint arról beszámoltunk: az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek. Megugrott az érdeklődés a 3 százalékos hitelek iránt, az egyik bank a mesterséges intelligencia segítségével tájékoztatja ügyfeleit az Otthon Start programról.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: az ingatlan.com új keresőszűrőt vezetett be, amivel könnyen megtalálhatók az Otthon Start programra alkalmas ingatlanok. Kiderült, hogy a nagyvárosok között óriási különbségek vannak abban, hol mekkora részét fedik le a kínálatnak a „3 százalékos” lakások és házak. Az egyik bank a mesterséges intelligencia segítségével tájékoztatja ügyfeleit az Otthon Start programról –írja a Világgazdaság.

Otthon Start program: megugrott az érdeklődés a 3 százalékos hitelek iránt.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock / Forrás: MW achívum

Otthon Start program: segít az MI

Néhány nap alatt kétezernél is többen kalkuláltak a Gránit Bank Otthon Start programmal foglalkozó oldalán. A pénzintézet nemrég közölte: bekapcsolódott a tájékoztatásba a bank virtuális ügyintézője, a Gránit Guru is. Az éjjel-nappal szolgálatban álló MI csetbot indulása óta már több mint 25 ezer ügyfélkérdésre válaszolt a bank termékeivel kapcsolatban. A napokbanmár az új fix 3 százalékos kamatozású támogatott hitelprogram kapcsán is rendelkezésre áll. 

Mint arról portálunkon beszámoltunk: a kisebb és nagyobb vidéki városok lehetnek a program legnagyobb nyertesei. Sok esetben a 3 százalékos fix kamatozású hitel havi törlesztőrészlete alacsonyabb lehet, mint egy albérlet díja – és ez még csak az egyik előnye.

 

