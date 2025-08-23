augusztus 23., szombat

Sorsolás

1 órája

Ezt az öt számot kellett eltalálni, hogy gazdag ember legyen

Címkék#győri#Ötöslottó#főnyeremény

A várható főnyeremény most 616 millió forint volt. Kisorsolták az ötöslottó 34. hetének nyerőszámait.

Kisalföld.hu

Az ötöslottó 34. heti nyerőszámai a következők: 6, 24, 77, 88, 89.

ötöslottó
Kisorsolták az ötöslottó nyerőszámait.

Ötöslottó: jövő héttől több mint 700 millióért

Miután nem volt senki, aki eltalálta ezt az ötszámot, így a jövő héten már több mint 700 millió forintot lehet nyerni a telitalálattal.

Korábbi cikkünkben arra kerestük a választ a győri vásárcsarnokban, hogy mire költenék a pénzt az emberek. 

 

