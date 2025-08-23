Sorsolás
1 órája
Ezt az öt számot kellett eltalálni, hogy gazdag ember legyen
A várható főnyeremény most 616 millió forint volt. Kisorsolták az ötöslottó 34. hetének nyerőszámait.
Az ötöslottó 34. heti nyerőszámai a következők: 6, 24, 77, 88, 89.
Ötöslottó: jövő héttől több mint 700 millióért
Miután nem volt senki, aki eltalálta ezt az ötszámot, így a jövő héten már több mint 700 millió forintot lehet nyerni a telitalálattal.
Korábbi cikkünkben arra kerestük a választ a győri vásárcsarnokban, hogy mire költenék a pénzt az emberek.
Ezt ne hagyja ki!Győrieket kérdeztünk
2025.07.25. 17:44
Ötöslottó: mire költené a négymilliárd forintos főnyereményt?
