Ezt az öt számot kellett eltalálni, hogy gazdag ember legyen

Az ötöslottó 34. heti nyerőszámai a következők: 6, 24, 77, 88, 89.

Kisorsolták az ötöslottó nyerőszámait.

Ötöslottó: jövő héttől több mint 700 millióért

Miután nem volt senki, aki eltalálta ezt az ötszámot, így a jövő héten már több mint 700 millió forintot lehet nyerni a telitalálattal.

