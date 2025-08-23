augusztus 23., szombat

Osztrák meló

57 perce

Ezt a programot ne hagyd ki Győrben, ha osztrák nyugdíjra hajtasz

Címkék#Győr#Szombathely#nyugdíjtanácsadás#nyugdíjtanácsadó nap#Magyar Államkincstár#munkaidő

Magyar-osztrák nyugdíjtanácsadó napokat szervez a Magyar Államkincstár Győrben és Szombathelyen.

Kisalföld.hu

Ausztriában dolgozók részére szervez nyugdíjtanácsadást a Magyar Államkincstár és az osztrák nyugdíjbiztosítási szerv, 

szeptember 16-án Győrben, szeptember 17-én Szombathelyen 

várják azokat, akik alkalmazottként vagy vállalkozóként, illetve egyéb jogcímen - például gyermeknevelés, tanulmányok - szereznek nyugdíjjogosultságot a szomszédos országban - közölte a Magyar Államkincstár.

osztrák nyugdíj
Szakemberek segítenek eligazodni az osztrák nyugdíj rendszerben - Fotó: illusztráció

Fontos infók az osztrák nyugdíjról

A rendezvények specialitása, hogy a kihelyezett ügyfélszolgálatokon egyszerre vannak jelen mindkét ország nyugdíjügyintézői, akik segítenek az igénylésben, a jogosultsággal kapcsolatos kérdésekben, és átveszik a szükséges dokumentumokat.

A nagy érdeklődésre tekintettel a részvételhez javasolt előzetesen időpontot foglalni a munkaidőben hívható + 36 1 270 8108 telefonszámon, illetve a [email protected] e-mail-címen - hívták fel a figyelmet.

A nemzetközi nyugdíjtanácsadó napok bevezetése Magyarország uniós csatlakozásának időpontjára nyúlik vissza, azóta ugyanis folyamatosan emelkedik azoknak a száma, akik Magyarországon kívül az EU más tagállamában is dolgoztak. Az érintettek nyugdíjügyintézését megkönnyítendő a kincstár az elmúlt években a német, az osztrák, a szlovák, a szerb és a román nyugdíj-megállapító szervek részvételével rendezett tanácsadásokat hazánkban és külföldön egyaránt.

Bővebb információ az idei rendezvénnyel kapcsolatban a Magyar Államkincstár honlapján található.

 

 

