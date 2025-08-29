augusztus 29., péntek

Ősszel ismét indul az ingyenes senior torna Győrben

Címkék#ingyenes#senior#Szolnoki Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ#időskor#torna#mozgás

A tornára 60 éven felüliek jelentkezését várják.

Kisalföld.hu

A torna szeptember 4-étől, csütörtökönként 9 és 10 órai kezdéssel kerül megrendezésre. Férfiak érdeklődésére is számítanak, megfelelő számú jelentkezés esetén hölgyek és urak külön-külön csoportban végezhetik a mozgásban, aktivitásban tartásra, a kondíció javítására, az egyensúlyérzék fejlesztésére irányuló gyakorlatokat. A foglalkozássorozattal a résztvevők fizikai és mentális jóllétének javításához, a biztonságos mozgásra való képesség fejlesztéséhez, így a balesetek megelőzéséhez is szeretnének hozzájárulni.

A program online jelentkezési űrlapján további információk találhatók.

Jelentkezés is kizárólag ezen az űrlapon keresztül lehetséges: https://forms.gle/AhAYqEuFS8wieZBK7

- Írta a Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ.

 

 

