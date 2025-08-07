1 órája
Búcsúznak a szeretett orvosházaspártól - 34 év után köszönnek el
Közel három és fél évtizede gyógyítja a hegyeshalmi betegeket dr. Smodics Katalin gyermekorvosként és dr. Cseh Sándor háziorvosként. Az orvosházaspár utódokat keresett és keres: új háziorvost már talált a nagyközség, házi gyermekorvosra még várnak. Megható ünnepség keretében búcsúztatták el a hegyeshalmiak szeretett nyugdíjas doktorait.
Dr. Cseh Sándor 70 évesen, dr. Smodics Katalin 68 évesen úgy döntött, átadná a stafétabotot fiatalabb kollégáknak. Harmincnégy éve gyógyítják már a hegyeshalmiakat háziorvosként és házi gyerekorvosként. Júniusban megható ünnepség keretében búcsúztatták el őket. Az orvosházaspár otthonukban is fogadott, ahol boldogan és meghatódottan meséltek a különleges ünnepről és a számtalan, személyre szóló ajándékról, köztük sok-sok gyermekrajzzal.
Orvosházaspár Pápa után Mosonmagyaróváron keresztül Hegyeshalomba
– Egy könyöktörésnek köszönhetem, hogy az orvosi pályát választottam: 9 éves koromban a győri kórházba kerültem és ott már eldöntöttem, hogy sebész leszek. Kiváló biológia tanáromnak, Kiss Ferencnek köszönhetően versenyeket is nyertem. A bencéseknél érettségiztem, egy évig műtőssegédként dolgoztam, majd 1974-1980 között végeztem el Budapesten az orvosi egyetemet. Katalint már az egyetemi kollégiumban megismertem. Együtt kerültünk Pápára, majd innen az óvári kórház sebészeti és gyermek osztályára. Sebészetből szakvizsgáztam, kb. 10 évig dolgoztam sebészként – kezdi történetüket a darnózseli születésű dr. Cseh Sándor.
A gyermekek mosolya bearanyozta az életüket
– Mindenképp gyermekekkel szerettem volna foglalkozni. Ha jó hangom lett volna, talán az óvónői pályát választom, ennek hiányában a gyermekorvosi pálya mellett tettem le a voksom. Jó választás volt. Szerettem, hogy egyrészt felelősségteljes, komoly munka, másrészt a gyermekek mosolya és derűje máig bearanyozza az életemet – veszi át a szót a veszprémi származású dr. Smodics Katalin. A rövid pápai munka után az óvári kórházban szakvizsgáztam gyermekgyógyászatból, majd Mosonban voltam körzeti gyermekorvos.
Szeretettel emlékeznek a mosonmagyaróvári évekre és annak kihívásaira: a közben megszülető három gyermekük miatt döntöttek végül Hegyeshalom mellett, ugyanis szerettek volna velük több időt tölteni.
– 1991-ben hirdették meg a háziorvosi és házi gyermekorvosi állást Hegyeshalomban. Tíz jelentkező közül esett ránk a választás: két orvost is kaptak egy szolgálati lakásba – teszi hozzá a nyugdíjas doktor.
Közösséget is találtak
Dr. Cseh Sándor és dr. Smodics Katalin a hegyeshalmi szolgálat mellett évekig visszajárt még az óvári kórházba dolgozni. A doktor úr vasúti orvosként is segített a nagyközségben, ahol önkormányzati képviselői tisztséget is vállalt. Felesége is közösségi emberként segített, ahol tudott: örömmel elevenítette fel a családbarát klub programjait. A közösség pedig Hegyeshalomért Emlékplakettel is köszönetet mondott mindkettőjüknek.
„A emberi kapcsolatok mindig is számítottak” – vallják. Hegyeshalomban nem csak munkahelyet találtak, hanem egy közösséget, barátokat és otthont is – és itt is szeretnének maradni. Mint elmondták, különösen hálásak munkatársaiknak.
- Dr. Cseh Sándor júliustól átadta praxisát, ám helyettesítőként továbbra is gyógyít. Dr. Smodics Katalin keresi utódját.
- Az orvosházaspár büszkén mesélt három gyermekükről és leányuk két kicsi tüneményes kislányáról, a várva várt unokákról. András fiúk építész lett, Annamária gyermekhaematológus-onkológus, jelenleg házi gyermekorvosként praktizál, Domonkos pedig kutatóorvosként dolgozik.