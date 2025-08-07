Búcsúznak a szeretett orvosházaspártól - 34 év után köszönnek el

Dr. Cseh Sándor 70 évesen, dr. Smodics Katalin 68 évesen úgy döntött, átadná a stafétabotot fiatalabb kollégáknak. Harmincnégy éve gyógyítják már a hegyeshalmiakat háziorvosként és házi gyerekorvosként. Júniusban megható ünnepség keretében búcsúztatták el őket. Az orvosházaspár otthonukban is fogadott, ahol boldogan és meghatódottan meséltek a különleges ünnepről és a számtalan, személyre szóló ajándékról, köztük sok-sok gyermekrajzzal.

Az orvosházaspár, dr. Smodics Katalin és dr. Cseh Sándor a búcsúztatón kapott ajándékokkal otthonukban

Fotó: Kerekes István

Orvosházaspár Pápa után Mosonmagyaróváron keresztül Hegyeshalomba

– Egy könyöktörésnek köszönhetem, hogy az orvosi pályát választottam: 9 éves koromban a győri kórházba kerültem és ott már eldöntöttem, hogy sebész leszek. Kiváló biológia tanáromnak, Kiss Ferencnek köszönhetően versenyeket is nyertem. A bencéseknél érettségiztem, egy évig műtőssegédként dolgoztam, majd 1974-1980 között végeztem el Budapesten az orvosi egyetemet. Katalint már az egyetemi kollégiumban megismertem. Együtt kerültünk Pápára, majd innen az óvári kórház sebészeti és gyermek osztályára. Sebészetből szakvizsgáztam, kb. 10 évig dolgoztam sebészként – kezdi történetüket a darnózseli születésű dr. Cseh Sándor.

Dr. Cseh Sándor munkatársaival, Salzer-Ambrusch Petrával és Berki Csabánéval.

Fotó: Kerekes István

A gyermekek mosolya bearanyozta az életüket

– Mindenképp gyermekekkel szerettem volna foglalkozni. Ha jó hangom lett volna, talán az óvónői pályát választom, ennek hiányában a gyermekorvosi pálya mellett tettem le a voksom. Jó választás volt. Szerettem, hogy egyrészt felelősségteljes, komoly munka, másrészt a gyermekek mosolya és derűje máig bearanyozza az életemet – veszi át a szót a veszprémi származású dr. Smodics Katalin. A rövid pápai munka után az óvári kórházban szakvizsgáztam gyermekgyógyászatból, majd Mosonban voltam körzeti gyermekorvos.

Dr. Smodics Katalin Régner Jánosné asszisztenssel és Samu Józsefné védőnővel

Fotó: Kerekes István

Szeretettel emlékeznek a mosonmagyaróvári évekre és annak kihívásaira: a közben megszülető három gyermekük miatt döntöttek végül Hegyeshalom mellett, ugyanis szerettek volna velük több időt tölteni.

– 1991-ben hirdették meg a háziorvosi és házi gyermekorvosi állást Hegyeshalomban. Tíz jelentkező közül esett ránk a választás: két orvost is kaptak egy szolgálati lakásba – teszi hozzá a nyugdíjas doktor.