4 órája
Hogyan válasszunk iskolatáskát? - Jó tanácsok a Soproni Gyógyközpont szakemberétől
A tanév kezdete előtt az egyik legfontosabb teendő az iskolatáska kiválasztása. Érdemes körültekintően dönteni, hiszen egy jól megválasztott darab nemcsak kényelmes viseletet biztosít, hanem segíthet megelőzni a későbbi ortopédiai elváltozásokat is.
A divatirányzatok adta bőséges kínálatból nem egyszerű választani. Az iskolába készülő kis elsősök első táskájának beszerzésekor azonban különösen oda kell figyelni egyes ortopédiai szempontokra is.
Megelőzhetőek az ortopédiai elváltozások
Mindenképpen olyan táskát válasszunk, amelynek stabil tartása van. – javasolja Dr. Nábrádi Sándor, a Soproni Gyógyközpont ortopéd főorvosa. A háttal érintkező rész legyen merevített, kövesse a gerincoszlop vonalát. Az ergonomikus kialakítás minden irányból megtámasztja a hátat, így megelőzhető a görnyedt testtartás. Emellett nagyon fontos, hogy a hátfal megfelelően párnázott legyen. Felpróbáláskor figyeljünk arra, hogy a táska felső széle a nyak tarkórészéig érjen, az alsó része pedig a keresztcsontra támaszkodjon, és legfeljebb két centiméterre álljon el a hát alsó részétől.
Fontos szempont a gyermek testsúlya is, hiszen a kisebb gyermekek gerincoszlopának a túlságosan nehéz iskolatáska megterhelő lehet. A táska súlya ne haladja meg a testsúly 20 százalékát. Válasszuk a könnyebb, általában szintetikus anyagból készülő, de jól szellőző darabokat.
Kizárólag két vállra akasztható fazont vásároljunk és az állítható pánt is legyen széles, alápárnázott. A legoptimálisabb darabok összecsatolható pántokkal rendelkeznek a mellkas- és derékrészen is, amik szintén segítik a hátra nehezedő súly egyenletes elosztását. Az iskolatáska körültekintő kiválasztásával megelőzhetjük a későbbi gerincproblémákat.
– tette hozzá a szakember, majd kitért arra is, hogy sok gyermek fordul meg az ortopédiai szakrendelésen a sportszegény életmód és a digitális eszközök túlzott használata miatt kialakuló, különböző tartásproblémákkal.
Ezek felismeréséhez is megosztotta gyakorlati tanácsait: a legkisebb gyermekeket naponta látjuk fürdetés közben, ez remek alkalom arra, hogy megfigyeljük, szimmetrikus-e a hátuk. Figyelmeztető jel lehet a vállak csapottsága, a lapockák elállása vagy a hátulról látható bordapúp. Ha a gyermek járása közben azt vesszük észre, hogy a felsőteste oldalra dől, az gerincferdülésre vagy végtagrövidülésre utalhat.
Nagyobb gyerekeknél, serdülőkorban is ajánlott rendszeresen megtekinteni a hát vonalát. Ha lehajolt helyzetben a gerinc asszimmetriáját, vagy valamilyen deformitást látunk, javasolt ortopéd szakorvoshoz fordulni.
A tartásproblémák megelőzését segíti a rendszeres sporttevékenység. Különösen pozitív hatású az úszás, amely erősíti a gerinc melletti izmokat és javítja a testtartást.