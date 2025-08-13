Hogyan válasszunk iskolatáskát? - Jó tanácsok a Soproni Gyógyközpont szakemberétől

A divatirányzatok adta bőséges kínálatból nem egyszerű választani. Az iskolába készülő kis elsősök első táskájának beszerzésekor azonban különösen oda kell figyelni egyes ortopédiai szempontokra is.

Ortopédiai elváltozásokat előzhet meg a jól megválasztott iskolatáska. Fotó: Kisalföld archív

Megelőzhetőek az ortopédiai elváltozások

Mindenképpen olyan táskát válasszunk, amelynek stabil tartása van. – javasolja Dr. Nábrádi Sándor, a Soproni Gyógyközpont ortopéd főorvosa. A háttal érintkező rész legyen merevített, kövesse a gerincoszlop vonalát. Az ergonomikus kialakítás minden irányból megtámasztja a hátat, így megelőzhető a görnyedt testtartás. Emellett nagyon fontos, hogy a hátfal megfelelően párnázott legyen. Felpróbáláskor figyeljünk arra, hogy a táska felső széle a nyak tarkórészéig érjen, az alsó része pedig a keresztcsontra támaszkodjon, és legfeljebb két centiméterre álljon el a hát alsó részétől.

Fontos szempont a gyermek testsúlya is, hiszen a kisebb gyermekek gerincoszlopának a túlságosan nehéz iskolatáska megterhelő lehet. A táska súlya ne haladja meg a testsúly 20 százalékát. Válasszuk a könnyebb, általában szintetikus anyagból készülő, de jól szellőző darabokat.

Kizárólag két vállra akasztható fazont vásároljunk és az állítható pánt is legyen széles, alápárnázott. A legoptimálisabb darabok összecsatolható pántokkal rendelkeznek a mellkas- és derékrészen is, amik szintén segítik a hátra nehezedő súly egyenletes elosztását. Az iskolatáska körültekintő kiválasztásával megelőzhetjük a későbbi gerincproblémákat.

– tette hozzá a szakember, majd kitért arra is, hogy sok gyermek fordul meg az ortopédiai szakrendelésen a sportszegény életmód és a digitális eszközök túlzott használata miatt kialakuló, különböző tartásproblémákkal.

Fotó: Soproni Gyógyközpont

Ezek felismeréséhez is megosztotta gyakorlati tanácsait: a legkisebb gyermekeket naponta látjuk fürdetés közben, ez remek alkalom arra, hogy megfigyeljük, szimmetrikus-e a hátuk. Figyelmeztető jel lehet a vállak csapottsága, a lapockák elállása vagy a hátulról látható bordapúp. Ha a gyermek járása közben azt vesszük észre, hogy a felsőteste oldalra dől, az gerincferdülésre vagy végtagrövidülésre utalhat.