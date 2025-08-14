augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sütemények

1 órája

Te mennyire ismered jól az ország tortáit? Most tesztelheted magad! - Kvíz

Címkék#kvíz#ország torta#Magyarország

Már hosszú-hosszú évekre visszanyúlik Magyarország szülinapi tortájának hagyománya. Az alábbi kvízben kiderítheti mindenki, hogy megismeri-e az ország tortáit, illetve, hogy mennyire jártas a témában.

Kisalföld.hu

Az ország tortája minden évben különleges ízvilágok koncepciójából tevődik össze, receptjeiknek nehézsége pedig még a jártas konyhatündéreknek sem piskóta. Az alábbiakban egy kvízben mérheted fel tudásodat hazánk eddigi tortáiról.

Az ország tortája.
Az ország tortája. Forrás: mindmegette.hu

Ország tortája kvíz:

Ha készen állsz, már töltheted is a kvízt, de vigyázz, a végére biztosan megéhezel!

1.
Melyik ország tortája látható a képen?
2.
Mi a neve a 2025-ös ország tortájának?
3.
Melyik ország tortája látható a képen?
4.
Melyik ország tortája látható a képen?
5.
Melyik évben alkották meg először az ország tortáját?
6.
Melyik ország tortája látható a képen?
7.
A Szatmári szilvatorta melyik évben volt az ország tortája?
8.
Melyik ország tortája látható a képen?
9.
Melyik ország tortája látható a képen?
10.
Melyik ország tortája látható a képen?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu