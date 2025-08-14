Sütemények
Te mennyire ismered jól az ország tortáit? Most tesztelheted magad! - Kvíz
Már hosszú-hosszú évekre visszanyúlik Magyarország szülinapi tortájának hagyománya. Az alábbi kvízben kiderítheti mindenki, hogy megismeri-e az ország tortáit, illetve, hogy mennyire jártas a témában.
Az ország tortája minden évben különleges ízvilágok koncepciójából tevődik össze, receptjeiknek nehézsége pedig még a jártas konyhatündéreknek sem piskóta. Az alábbiakban egy kvízben mérheted fel tudásodat hazánk eddigi tortáiról.
Ország tortája kvíz:
Ha készen állsz, már töltheted is a kvízt, de vigyázz, a végére biztosan megéhezel!
1.
Melyik ország tortája látható a képen?
2.
Mi a neve a 2025-ös ország tortájának?
3.
Melyik ország tortája látható a képen?
4.
Melyik ország tortája látható a képen?
5.
Melyik évben alkották meg először az ország tortáját?
6.
Melyik ország tortája látható a képen?
7.
A Szatmári szilvatorta melyik évben volt az ország tortája?
8.
Melyik ország tortája látható a képen?
9.
Melyik ország tortája látható a képen?
10.
Melyik ország tortája látható a képen?
