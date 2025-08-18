1 órája
Ország Tortája 2025 - Meglestük, hogy készül a DCJ Stílusgyakorlat a Bécsiben - videó, fotók
Augusztus 20. államalapításunk és Szent István ünnepe. Az ország születésnapja nem telhet el torta nélkül éppen ezért, 2007 óta megrendezik az Ország Tortája versenyt, melynek győztes kreálmánya országszerte kapható. Idén a dobostorta újragondolása volt a feladat, a győztes DCJ Stílusgyakorlat pedig feladta a leckét a cukrászoknak. Belestünk a Bécsi Cukrászda üzemébe, hogyan is készül az idei Ország Tortája.
Vékásy Ákos, a Bécsi Kávéház és Cukrászda üzemének vezetője, mestercukrász és segédje készítette el kameránk előtt az idei Ország Tortáját. Fotó: Molcsányi Máté
A Magyar Cukrász Ipartestület idén a „Dobostorta 140” témakörben hirdette meg az Ország Tortája versenyt, tisztelegve Dobos C. József hungarikummá vált ikonikus tortája előtt. A győztes alkotás a „DCJ Stílusgyakorlat” elnevezésű torta lett, amely Balogh László és Kis Roland alkotása. Augusztus 19-től több héten át országszerte kapható lesz ez különleges finomság, ami már ránézésre is igen bonyolult.
Hogyan készül a 2025 Ország Tortája?
Felkerestük a Bécsi Kávéház és Cukrászdát, amely a kezdetek óta minden évben elkészíti az éppen aktuális Ország Tortáját, nagy örömünkre beengedték a Kisalföldet ménfőcsanaki üzemükbe, hogy olvasóinknak is megmutathassuk, hogyan készül a dobos ihlette DCJ Stílusgyakorlat.
- Munkaigényes és aprólékos feladat elkészíteni az idei Ország Tortáját. Rengeteg eszköz, művelet és mozzanat szükséges ahhoz, hogy tökéletesen el lehessen készíteni. Szerintem minden cukrásznak feladta a leckét, ugyanis több rétegből áll és sok visszahűtést, felmelegítést igényelnek az egyes komponensek - mondta el Bint Dóra, a győri cukrászda ügyvezetője.
Nem olcsó a DCJ Stílusgyakorlat
- A Magyar Cukrász Ipartestület minden évben készít egy oktató videót az Ország Tortájáról, azonban nagy a különbség egy darab bemutató torta elkészítése és az ünnepre akár 100 torta lesütése között. Nem egyszerű ez az időszak a cukrászok számára, ugyanis egymást követik az esküvőt is, valamint a megszokott kínálatnak is meg kell lennie. Feszített a tempó, de már most sokan érdeklődnek az idei DCJ Stílusgyakorlat iránt, a jó hír, hogy augusztus 20 után is elérhető lesz a Bécsi Kávéházban, valamint a Mini Bécsiben is, sőt a fagylalt verzióját is elkészítjük. Arra azonban érdemes felkészülni, hogy ez nem olcsó sütemény, nálunk 1890 forintba fog kerülni egy szelet. Idén a cukormentes Ország Tortája, az Álmodozó lett, ami nem csak ránézésre egyszerűbb, de alapanyagaiban és munkaerő ráfordításban is kevesebb, így az ára 1690 forint lesz - fejtette ki Bint Dóra.
Az Őrség Zöld Aranya letaszíthatatlan
A győri cukrászda ügyvezetője szerint is jól eltalálták az ízeket, klasszikusan a dobos krémet és piskótát idézi egy kis meggyel és meggypálinkával, valamint grillázzsal megbolondítva. - Soha nem egyszerű elkészíteni az Ország Tortáját, de talán ennyire nagy kihívás még nem volt. Több órát vesz igénybe egy torta elkészítése, ez nem az az otthon könnyen összedobható fajta
Dóra szerint is az örök Ország Tortája kedvenc, a trónról letaszíthatatlan Őrség Zöld Aranya, viszont Győrben máig kapható a pultban a Bécsi Kávéház által készített város tortája verseny második helyezettje, a CsoKis Fröccs.
Te mennyire ismered jól az ország tortáit? Most tesztelheted magad! - Kvíz
Hol lesz kapható idén az Ország Tortája?
Győrben négy helyen:
- Bécsi Kávéház és Cukrászda
- Kuglóf Cukrászda
- Toscana Cukrászda
- MONO Cake
A teljes lista hétfőtől elérhető: https://www.cukraszat.net/
Ha pedig próbára tenné tudását arról, mennyire ismeri az elmúlt évek Ország Tortáit, töltse ki tesztünket.
Le lehet győzni az Őrség zöld aranyát? Szavazzon kedvenc Ország tortájára!