Ország Tortája 2025 - Meglestük, hogy készül a DCJ Stílusgyakorlat a Bécsiben - videó, fotók

A Magyar Cukrász Ipartestület idén a „Dobostorta 140” témakörben hirdette meg az Ország Tortája versenyt, tisztelegve Dobos C. József hungarikummá vált ikonikus tortája előtt. A győztes alkotás a „DCJ Stílusgyakorlat” elnevezésű torta lett, amely Balogh László és Kis Roland alkotása. Augusztus 19-től több héten át országszerte kapható lesz ez különleges finomság, ami már ránézésre is igen bonyolult.

Az idei Ország Tortája látványában is mutatós, ugyanis nem csak vízszintesen, de függőlegesen is különböző rétegek helyezkednek el benne. Fotó: Molcsányi Máté

Hogyan készül a 2025 Ország Tortája?

Felkerestük a Bécsi Kávéház és Cukrászdát, amely a kezdetek óta minden évben elkészíti az éppen aktuális Ország Tortáját, nagy örömünkre beengedték a Kisalföldet ménfőcsanaki üzemükbe, hogy olvasóinknak is megmutathassuk, hogyan készül a dobos ihlette DCJ Stílusgyakorlat.

- Munkaigényes és aprólékos feladat elkészíteni az idei Ország Tortáját. Rengeteg eszköz, művelet és mozzanat szükséges ahhoz, hogy tökéletesen el lehessen készíteni. Szerintem minden cukrásznak feladta a leckét, ugyanis több rétegből áll és sok visszahűtést, felmelegítést igényelnek az egyes komponensek - mondta el Bint Dóra, a győri cukrászda ügyvezetője.