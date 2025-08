Óriási a vízhiány, meg vannak számlálva tavaink napjai

Probléma van, nem is tudjuk pontosan, mekkora: a természet és az élővilág szempontjából is. Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője nemrég az egyik országos rádióban arról beszélt: óriási bajban vannak a halastavak, szó szerint elpárolognak a vizeink. Mint azt kiemelte: igazán nagy bajban a dunántúli halastavak vannak. A Dunántúlon ugyanis az év közben lehulló csapadék táplálja azokat, de ez sajnos megszűnt, annyira kevés a csapadék.

A vele készült hosszabb interjúban azt is közölte: a tavakat alulról a talajvíz apasztja, felülről a napsugárzás. Számomra is meglepő volt az az adat, amit említett: naponta két centiméter víz párolog el a halastavakból, azaz egy kánikulai hónapban hatvan centi hiányzik belőlük.

A természet tudna végső megoldást nyújtani.

Nemrég olvastam: víz nélkül maradhat a vadállomány is, aminek elvándorlás lehet a vége. A nyári forróság, a csapadékhiány nemcsak a mezőgazdaságban okoz gondot, hanem az erdőkben, a vadászterületeken is. A csökkenő vízhozamú patakok is kiszáradhatnak a vízhiány miatt, a vadállomány, különösen a nagyvadak pedig emiatt más területekre vándorolnak. Ráadásul a forróságban veszélyben van az itatók és a dagonyázók létesítése is, ami ed­­dig bevett gyakorlat volt. Vízforrás nélkül a fenntartás komoly költségeket ró a vadgazdálkodókra.

A problémák gyűlnek, csak gyűlnek. A természet tudna végső megoldást nyújtani. Ráadásul gyorsan kell cselekednie. Valaminek nagyon gyorsan változnia kell. Egy számítógépes szimuláció szerint ugyanis a Csendes-óceán napjai is végleg meg vannak számlálva…