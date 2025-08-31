Idén korábban jön az óraátállítás - Mutatjuk, mikor aludhatunk tovább

Az óraátállítás a téli időszámításra az idén szokatlanul korán, október 26-án, vasárnap hajnalban történik. Ekkor hajnali 3 órakor vissza kell állítani az órákat 2 órára, így egy órával tovább alhatunk.

Bár ez jól hangzik és elsőre ártalmatlannak tűnhet ez a változás, valójában komoly hatással lehet a szervezet működésére.

Sokan csupán technikai formaságnak gondolják az óraátállítás, de a helyzet az, hogy több szinten is megviselheti az emberi szervezetet.

Az óraátállítás árnyoldalai

Lakatos Ágnes természetgyógyász a Baon.hu-nak elmondta: az alvás–ébrenlét ritmus felborulása komoly terhet ró a szervezetre. Az átállás felboríthatja a melatonin- és kortizolszint egyensúlyát, ami nemcsak alvászavart okozhat, hanem fáradtságot, koncentrációs nehézségeket, hangulatingadozást, sőt súlyosabb esetben a vérnyomás és a szív- és érrendszer működésének zavarát is előidézheti.

A testi tünetek között gyakran megjelenik a puffadás, az emésztési gondok, vagy akár az immunrendszer gyengülése is. Leginkább az idősek és a krónikus betegséggel élők érzik meg a negatív hatásokat. A kellemetlenségek mérséklésére érdemes néhány nappal korábban elkezdeni a felkészülést: kicsit korábban kelni, több időt tölteni természetes fényben, esténként kerülni a képernyőt, a koffeint és a nehéz ételeket. Nem véletlen, hogy sok magyar rosszul viseli az óraátállítást.

Bár az Európai Unió évek óta napirenden tartja az óraátállítás eltörlését, végleges döntés még mindig nem született, így a gyakorlat – legalábbis egyelőre – marad.

Az óraátállítás előnyei

Az energiatakarékosság mellett az óraátállítás több pozitívummal is jár. Az egy órával hosszabb nappali világosság azok számára különösen előnyös, akik napjaik nagy részét zárt terekben – irodákban, iskolákban, gyárakban – töltik. Ők a munkaidő után még élvezhetik a természetes fényt, és lehetőségük nyílik szabadtéri programokat szervezni.