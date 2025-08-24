augusztus 24., vasárnap

Új étterem

1 órája

Bácsára érkeznek az olasz ízek

Olasz ízek érkeznek a győri városrészbe. Mutatjuk az olasz étterem nyitásának részleteit.

Kisalföld.hu

Az olasz étterem közösségi oldalán osztotta meg a nyitás részleteit.

olasz étterem
Olasz étterem nyit Bácsán. Forrás: Shutterstock

Olasz étterem nyílik Győrben

Már csak néhány nap és augusztus 25-én a Forno di Amici megnyitja kapuit, és elhozza nektek Olaszország legkülönlegesebb ízeit.

Ha te is az olasz konyha szerelmese vagy, akkor légy résen, mert a visszaszámlálás elindult

- közölték. Bácsa városrészben nyitják meg a helyet.

Nemrégiben gyrosos is költözött a győri belvárosba, ennek részleteiről a kiemelt szavakra kattintva olvashatsz.

 

