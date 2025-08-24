Új étterem
41 perce
Bácsára érkeznek az olasz ízek
Olasz ízek érkeznek a győri városrészbe. Mutatjuk az olasz étterem nyitásának részleteit.
Az olasz étterem közösségi oldalán osztotta meg a nyitás részleteit.
Olasz étterem nyílik Győrben
Már csak néhány nap és augusztus 25-én a Forno di Amici megnyitja kapuit, és elhozza nektek Olaszország legkülönlegesebb ízeit.
Ha te is az olasz konyha szerelmese vagy, akkor légy résen, mert a visszaszámlálás elindult
- közölték. Bácsa városrészben nyitják meg a helyet.
Nemrégiben gyrosos is költözött a győri belvárosba, ennek részleteiről a kiemelt szavakra kattintva olvashatsz.
Ezt ne hagyja ki!Irány a belváros!
2025.08.17. 11:31
Új helyen nyit meg a népszerű győri gyrosos - fotó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre