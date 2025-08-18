Enese, Rábapatona és Fehértó megkapta első említéses okleveleinek másolatát 1370-ből

Elődeiket, múltjukat, a szülőföldhöz húzó erős gyökereket ünnepelték meg a hétvégén az eneseiek egy oklevél segítségével. A község falunapján, az ökumenikus istentiszteleten olyan ajándékot kaptak a helyiek, mely bizonyítja, hogy lakóhelyük ősidők óta biztonságot, megélhetést és identitástudatot adott őseiknek, eleiknek. Annak az oklevélnek a fakszimile, azaz az eredetivel megegyező másolatát, melyben először olvasható a falu neve. 1370-ből való az írás és Inse néven említi a települést.

Az oklevél másolatát Szabó Csaba, a nemzeti levéltár főigazgatója adta át Tóth Alice, Mesterházy József és Molnár-Nagy Béla polgármestereknek. Fotó: Cs. K. A.

Oklevél három községnek

Ugyanebben az oklevélben írták le először Fehértó és Rábapatona nevét is, így egy-egy másolatot e két község is átvehetett. Az iratot Szécsi Miklós országbíró adta ki és egy Rábapatona és Fudpuszta tulajdonlásáért indított perről szól. Enesét mint szomszédos birtokot említi az írás. Fehértóval kapcsolatban azt írták le 1370-ben, hogy határai miatt Markotával pereskedik.

Az okleveleket személyesen Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója vitte el Enesére és adta át a polgármestereknek. Előtte a gyökerekről, a valahova tartozás jelentőségéről osztotta meg gondolatait.

– A történelemben a legszebb az indentitás, azaz az öntudat, az önismeret arról, hogy hova tartozom, honnan jövök? Az induláskor pedig a legfontosabb, hogy amikor kinyílik a szemünk, kiket látunk először? Édesanyánkat, édesapánkat, testvéreinket, a legközelebbi szeretteinket. Ők a család, a legszűkebb indentitás, ami körülvesz bennünket. Aztán kitárul a látókör a településre, az ott élőkre. Ez a lokális, a helyi identitás. Tehát nem csak egy családnak vagyunk a része, hanem egy településnek is. Ahol születtünk, ahol a rokonaink vannak, ahol lakunk. Tagja vagyunk persze egy gyülekezetnek, egy egyházközségnek, vagy futballcsapatnak és ezek mind az indentitásunkat, a gyökereinket erősítik - hívta fel a figyelmet Szabó Csaba.

