Nyuszipanzióban töltődnek fel a házikedvencek, még tanulnak is

Egyre többen tartanak kisállatot, háziállatot és nem csak kutyát vagy macskát: nagyon népszerűek a nyuszik is. Ha kutyapanzió vagy kutyaszitter létezik, akkor értelemszerűen a nyuszik is megérdemlik, hogy legyen nyuszihotel is, ahol szakszerűen gondoskodnak róluk, míg a gazdi nyaral. Utánanéztük, mi a megoldás.

Nyuszihotel feladatokkal Győrben - újdonság még. A képen Bella Jázmin

Fotó: Molcsányi Máté

Nyuszihotel feladatokkal

Sokan utaznak el nyáron több hétre is nyaralni. Egy nyuszit nem nagyon lehet magával vinni az embernek, mert általában a nyuszik nem szeretnek utazni, így vigyázni kell rájuk míg nyaral a gazdi. Erre kínál megoldást a győri Bella Jázmin és a Jasmine's Vendégház, Fagyizó és Közösségi tér, mely nem csak embereknek, hanem nyusziknak is nyújt szállást. Mint elmondta, jelenleg is sok apró bolyhos állatról gondoskodik, akiknek nemcsak ideiglenesen szállás biztosít, védelmet nyújt és ételt ad, de állatterápiás feladatokra is tanítja őket. Bella Jázmin szeptemberben vizsgázik, nyuszi kiképző oktató lesz. Most is van két állatkája, akiknek trükköket tanít addig, amíg megérkeznek szerető gazdáik.

- Az állatokkal az első lépés a bizalom kiépítése, a kis vendégeknél ez különösen fontos, hisz nekik akár trauma is lehet, hogy idegen helyre kerülnek és a gazdi is eltűnik hirtelen. Így különösen foglalkozni kell velük, játékokkal, sok mozgással és esetlegesen vitaminokkal is csökkenteni a változás miatti stresszt. A nyuszik egyébként is nagyobb figyelmet igényelnek, mint egzotikus állatok, ezért jobb ha nyaralás alatt hozzáértő kezekbe kerülnek - válaszolta érdeklődésünkre.

Felelős állattartás szabályai

Bella Jázmin egyébként nagyon sok nyári tábort és állatasszisztált programot szervez gyerekeknek, ahol az apró állatkák nagyon kedveltek. A táborban a gyermekek megtanulhatják a felelős állattartás szabályait és a nyuszi kiképzés kulisszatitkaiba is betekinthetnek. A nyuszi hotelről szólva elmondta, hogy többen keresték meg ezzel a kéréssel, mert látják nála jó kezekben vannak a kiskedvencek, és sajnos nagyon nehéz olyant találni aki megfelelően tud róluk gondoskodni. Továbbá sokan örülnek a lehetőségnek, hogy a nyuszik szocializálódnak, tanulnak, fejlődnek, van mozgásterük és nem csak egy pici ketrecben várják a gazdi hazajöttét.