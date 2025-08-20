Fokozódik a nyestveszély - elrágják a vezetéket, elviszik a tyúkot

A nyestek egyre több kárt tesznek otthonainkban. Tóth Tibor egészségügyi kártevőirtó válaszát azzal kezdte, hogy a nyest Magyarországon védett állat, ezért a kiirtására nincs lehetőség, velük szembe kizárólag nyestriasztás alkalmazható.

Nyest ellen mit lehet tenni? Az autó motorterét támadják. Felvételünkön Prenner Gyula győri autószerelő.

Fotó: Kisalföld archív

Nyest ellen mit lehet tenni?

A legtöbbször az a zavaró, hogy a padláson élő nyestek hangosak, így zavarják az alattuk élőket. Emellett tyúkokat, nyulakat ragadnak el és az autók vezetékeiben is kárt tehetnek. Nyestriasztás esetén a padlás légterét porozzák be egy speciális anyaggal, amely erősen irritálja az állat nyálkahártyáját, ezért a területet messziről elkerüli. Ezzel a kezeléssel több hónapra megoldható, hogy az állat elhagyja a padlást. Mint Tóth Tibor elmondta, nem lett több nyest az elmúlt évek alatt, a legfeljebb az emberek térnyerésével egyre inkább megszokták a városi körülményeket és a települések családi házas övezetében is megjelentek. A szakember kifejtette a Kisalföldnek: a házi praktikák nem nagyon válnak be.

A motortér garázdái

A ragadozó az autók motorterébe befészkelve rágja a kábeleket. A szakember ilyenkor egy különleges spray-vel fújja be a motorteret. A kezelést háromszor-négyszer megismételve több hétre távol tarthatjuk járművünktől a nyesteket.

Kutyaszőr szétszórása: nem jó ötlet

A nyestek jelenlétére általában az éjszakai lépteik, a nyest ürüléke, valamint a födém alól szivárgó kellemetlen vizelet szag árulkodik.

A nyestek hozzászoktak már az emberhez, így az emberi és az ember által keltett zajokhoz is. Egy városiasodott nyest esetében nem sok esélye van az ultrahangos riasztónak.

Vannak, akik a nyest csapdára esküsznek, azonban tudni kell, hogy ez rendkívül fáradtságos módszer, ráadásul nem is feltétlenül jár sikerrel. Ráadásul, ha sikerül is elfogni a nyestet, akkor valahol el kell engedni. Ezek a próbálkozások nem hoznak végleges megoldást.

- Amit szoktak még tenni, hogy hangos zenével próbálják őket elijeszteni, kutyaszőrt szórnak szét mondjuk a padláson, mert a nyestek félnek a kutyáktól. Vagy éppen nyest ellen vizes palackokat raknak a kocsi elé közkeletű hiedelemként. Az ultrahangos nyestriasztó nagy népszerűségnek örvendenek, sokan remélnek ezektől megoldást, ugyanakkor semmilyen kutatás vagy vizsgálat nem támasztotta alá, hogy az ultrahang valóban elriasztja a nyesteket - fogalmazott. A nyestriasztás költsége 50 ezer forint körül van, és függ a megtisztítandó terület nagyságától.