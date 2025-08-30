augusztus 30., szombat

Nem marad el

33 perce

Nyárzáró esős, felhős időben - Megtartják az Ákos koncertet Győrben

Kollégánk helyszíni tudósítása szerint biztosan színpadra lép Ákos szombat este 20.30-tól a Dunakapu téren.

Kisalföld.hu
Nyárzáró esős, felhős időben - Megtartják az Ákos koncertet Győrben

Ákos nyárzáró győri koncertjét megtartják szombat este 20.30-tól - közölték a szervezők.

Ákos és a zenészek már hangolnak, az időjárás előrejelzések szerint a győriek is bizakodhatnak: este 20 óra magasságában, vagyis a koncert tervezett kezdése előtt fél órával valószínűleg eláll az eső.

 
 

Ákos ingyenes nyárzáró, Dunakapu téri koncertjéről ide kattintva olvashatnak minden fontos információt.

 

