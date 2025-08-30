Nem marad el
33 perce
Nyárzáró esős, felhős időben - Megtartják az Ákos koncertet Győrben
Kollégánk helyszíni tudósítása szerint biztosan színpadra lép Ákos szombat este 20.30-tól a Dunakapu téren.
Ákos nyárzáró győri koncertjét megtartják szombat este 20.30-tól - közölték a szervezők.
Ákos és a zenészek már hangolnak, az időjárás előrejelzések szerint a győriek is bizakodhatnak: este 20 óra magasságában, vagyis a koncert tervezett kezdése előtt fél órával valószínűleg eláll az eső.
Ákos ingyenes nyárzáró, Dunakapu téri koncertjéről ide kattintva olvashatnak minden fontos információt.
Ezt ne hagyja ki!Legyen elég időd ott lenni!
10 órája
Az előkelő idegen nemcsak a szíveden, de Győr belvárosán is átrohan - Jön az Ákos koncert!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre