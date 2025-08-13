Életre szóló élményt kapnak a táborozók Győrszemerén - galéria

Ezen a héten 108 gyermek kikapcsolódásáról gondoskodnak Győrszemerén a helyi önkéntes tűzoltó egyesület nyári táborában. A településen rengeteg kisgyermekes család él, óriási lehetőség számukra, hogy helyben találnak szünidei programot a legkisebbeknek.

A nyári tábor visszatérő vendégei a Bősi Speciális Mentők. Fotó: Csapó Balázs

„A Győrszemerei ÖTE jelenleg 65 taggal működik, az ifjúsági tagozatuk 80 főt számlál"

- tudtuk meg az egyesület vezetőjétől és egyben a tábor szervezőjétől, Fekete Szabolcstól. A részvételi korhatár 14 év, de az idősebbek is visszajárnak, már segítőként. A tábor legnagyobb vonzereje a mozgalmas programkavalkád, ottjártunkkor a csapat egy része a Bősi Speciális Mentők eszközparkját próbálhatta ki a bányatónál, a kisebbek a sportcsarnok udvarán felállított sátor hűvösében készítettek homokképeket, míg mások a célba lövést gyakorolták.

A tábor favoritja a hatalmas tűzoltóautó.

Fotó: Csapó Balázs

A gyerekek türelmesen várták a sorukat a Győrsövényházi Airsoft Sport és Hagyományőrző Egyesület táborhelyénél. Csiszár Péter, az egyesület vezetője kiemelte: ez a sport csupán egy játék, nem adja vissza a katonai harcászati nézeteket, a célja csupán a szórakoztatás.

A fiatalokat ezen a héten biztosan nem kell altatni: Győrszemere-hegyben túráztak és kaptak sorverseny-feladatokat, de várják a társszerveket, így a mentősök, a lovas polgárőrök és a rendőrség képviselői is meglátogatják a táborozókat. A főszerepben az aktív kikapcsolódás van, de a szervezők igyekeznek minden évben valami újdonsággal előrukkolni, így az állandó résztvevők számára sem válik unalmassá a hét.

A gyerekek nagy kedvence a katonai teherautó, de természetesen a hatalmas, piros tűzoltóautó sem marad a garázsban, az apróságok hatalmas mosollyal vették birtokba a járműveket.