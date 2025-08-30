augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

1 órája

Nyárbúcsúztató – Nem marad el a tűzijáték Mosonmagyaróváron - fotók

Huszonnegyedszer szervezte meg Nyárbúcsúztató programját a Mosoni Polgári Kör. A Nyárbúcsúztató hagyományosan főzőversennyel indult, melynek keretében sok-sok finomság főtt a bográcsokban. A szervezők szerint a tűzijáték és máglyagyújtás sem marad el.

Mészely Réka

A huszonnegyedik Nyárbúcsúztatón a Duna utcai szabadstrandnál ezúttal kilenc csapat készítette a finomságokat. Kránitz László, a Mosoni Polgári Kör elnökének tájékoztatása szerint sok baráti kör és család visszatérő tagja a főzőversenynek, de újak is ragadtak fakanalat. A várva várt tűzijáték pedig fél 9 és fél 10 között lesz majd látható Mosonmagyaróváron.

Huszonnegyedszer szervezte meg Nyárbúcsúztató programját a Mosoni Polgári Kör. Fotó: Mészely Réka

Nyárbúcsúztató finomságokkal

– A bográcsos ételeket 2000 forintos ételjegyekért lehet megvásárolni. Ebből ezer forintot vissza adunk a versenyzőknek, az alapanyagot támogatva, a másik részét az egyesület használja fel rendezvényekre és a mosoni városrész szépítésére. Szeretnénk az itt található színpad tetejét felújítani, fákat ültettünk, nemrég új padokat, asztalokat helyeztünk ki. A Rudolf-liget felújítását az önkormányzat elvégzi, karbantartására egyesületünk fizet egy embert – sorolta Kránitz László. 

Idén is sok-sok érdekességgel készültek a csapatok, nagyon sok féle alapanyagot felhasználva. Bolla István, May Ferenc és Németh András körömpacalt kavargatott, a tavalyi böllérmáj után.

– Hogy a köröm megpuhuljon, hamarabb nekiálltunk a főzésnek – magyarázta a illatos étel mellett May Ferenc, aki gyakran főz barátainak. 

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is!:

Nyárbúcsúztató – finom illatok a vízpart mellett, a tűzijáték sem marad el

Fotók: Mészely Réka

Kersner Tibor a Nyárbúcsúztatók kezdete óta főz, most a Kormoránok csapat részeként halas ételeket kavargattak.

– A Nagy-Dunán fogtuk a halakat, a szigetközi halászlébe került harcsa, amur, dévér keszeg, márna, mintegy harminc kiló, de harcsapaprikásunk is lesz sárga cukkinivel, vargányával s vajas petrezselymes krumplival – sorolta a finomságokat Tibor.

A Grill Faterok első ízben neveztek, Lébényben tenyésztett kameruni törpe juh rotyogott a bográcsukban, további titkos alapanyagokkal. Annyit azért megtudtunk, hogy ez az állat nem olyan faggyús, mint a birka. A fiáker gulyásról is többet megtudhattunk, de volt még vargányás, vörösboros nyúlpörkölt, monarchia pörkölt, hangszerleves, pincepörkölt, babgulyás jóasszony módra és három féle sokác bableves is. 

 

