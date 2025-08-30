Nyárbúcsúztató – Nem marad el a tűzijáték Mosonmagyaróváron - fotók

A huszonnegyedik Nyárbúcsúztatón a Duna utcai szabadstrandnál ezúttal kilenc csapat készítette a finomságokat. Kránitz László, a Mosoni Polgári Kör elnökének tájékoztatása szerint sok baráti kör és család visszatérő tagja a főzőversenynek, de újak is ragadtak fakanalat. A várva várt tűzijáték pedig fél 9 és fél 10 között lesz majd látható Mosonmagyaróváron.

Huszonnegyedszer szervezte meg Nyárbúcsúztató programját a Mosoni Polgári Kör. Fotó: Mészely Réka

Nyárbúcsúztató finomságokkal

– A bográcsos ételeket 2000 forintos ételjegyekért lehet megvásárolni. Ebből ezer forintot vissza adunk a versenyzőknek, az alapanyagot támogatva, a másik részét az egyesület használja fel rendezvényekre és a mosoni városrész szépítésére. Szeretnénk az itt található színpad tetejét felújítani, fákat ültettünk, nemrég új padokat, asztalokat helyeztünk ki. A Rudolf-liget felújítását az önkormányzat elvégzi, karbantartására egyesületünk fizet egy embert – sorolta Kránitz László.

Idén is sok-sok érdekességgel készültek a csapatok, nagyon sok féle alapanyagot felhasználva. Bolla István, May Ferenc és Németh András körömpacalt kavargatott, a tavalyi böllérmáj után.

– Hogy a köröm megpuhuljon, hamarabb nekiálltunk a főzésnek – magyarázta a illatos étel mellett May Ferenc, aki gyakran főz barátainak.

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is!: