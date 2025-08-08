Nincs nyár Gólyatali nélkül: hagyománnyá vált a Széchenyi-egyetem közösségépítő piknikje

Sosem lehet elég korán kezdeni az ismerkedést – vallja a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata (EHÖK), ezért még a nyáron lehetőséget biztosított a leendő elsőévesek számára, hogy egy kötetlen hangulatú piknik keretein belül ismerkedjenek egymással. A győri Mosoni-Duna holtágának partja a várakozásoknak megfelelően meg is telt leendő elsőévesekkel, akik nyaralás, fesztivál vagy koncert helyett – már egyetemi éveikre készülve – a Gólyatalit választották hétvégi programjuknak.

A rendezvény kezdetén Vályi Nagy Dávid, az EHÖK elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Fotó: Adorján András

„Úgy tartjuk, minél több barátja van egy hallgatónak, minél erősebben kapcsolódik a szaktársaihoz, minél szervesebb része egy társaságnak, annál nagyobb az esélye, hogy sikerrel veszi az akadályokat az egyetemen. Az érdekképviselet mellett feladatunknak tartjuk, hogy a hallgatói közösségek kialakulásának katalizátora legyünk. A Gólyatalival is az volt a célunk, hogy segítsük leendő gólyáink beilleszkedését” – árulta el Malomsoki Milán, az EHÖK rendezvényszervezésért felelős alelnöke, az esemény főkoordinátora, aki hozzátette: a regisztrációkból is látszik, óriási igény mutatkozik egy ilyen eseményre.

„Minden eddiginél többen, közel félezren jelezték, hogy érdeklődnek a Gólyatali iránt. Örömteli, hogy mind a kilenc karunk elsőéveseit meg tudtuk szólítani, és az alapképzés mellett jöttek mesterképzéses, sőt, levelezős hallgatók is. Ez is mutatja, hogy sokan nagyon tudatosan már a beiratkozás előtt felkutatják szaktársaikat, közösen készülnek az őszi szemeszterre, együtt keresik a válaszokat az őket érintő kérdésekre. A piknikkel csupán keretet adtunk ennek a természetes kapcsolódási igénynek” – fogalmazott.

A találkozóra az Uni by the Rusty Coffee kávézó előtti zöldterületen került sor, ahol több százan gyűltek össze. A szervezők – afféle orientációs pontként – karonként külön padoknál fogadták a gólyákat, akik kérdezhettek a tapasztalt felsőbb évesektől vagy éppen szóba elegyedhettek egymással, miközben bármikor szabadon csatlakozhattak az ismerkedős játékokhoz.

A résztvevők közül többen vannak, akik dupláznak: a Gólyatali mellett a Gólyahetet sem hagyják ki. Így tesz majd a Székesfehérvárról érkező Zsombok Zsófi Anikó is, aki jogász szakon kezdi meg tanulmányait a Széchenyi István Egyetemen.