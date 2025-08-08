augusztus 8., péntek

Nincs nyár Gólyatali nélkül: hagyománnyá vált a Széchenyi-egyetem közösségépítő piknikje

A győri Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata harmadszor szervezett közösségépítő találkozót a leendő elsőévesek számára, akik első kézből kaphattak tájékoztatást az őket érintő kérdésekben és kötetlen formában ismerkedhettek egymással. A közel félezer főt megszólító esemény remek lehetőség volt azoknak, akik a Gólyahéten nem lesznek ott, azonban még a félév kezdete előtt belekóstolnának az egyetemi életbe, és találkoznának szak- illetve évfolyamtársaikkal.

Széchenyi Egyetem

Sosem lehet elég korán kezdeni az ismerkedést – vallja a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata (EHÖK), ezért még a nyáron lehetőséget biztosított a leendő elsőévesek számára, hogy egy kötetlen hangulatú piknik keretein belül ismerkedjenek egymással. A győri Mosoni-Duna holtágának partja a várakozásoknak megfelelően meg is telt leendő elsőévesekkel, akik nyaralás, fesztivál vagy koncert helyett – már egyetemi éveikre készülve – a Gólyatalit választották hétvégi programjuknak. 

A rendezvény kezdetén Vályi Nagy Dávid, az EHÖK elnöke köszöntötte a megjelenteket. 
Fotó: Adorján András

„Úgy tartjuk, minél több barátja van egy hallgatónak, minél erősebben kapcsolódik a szaktársaihoz, minél szervesebb része egy társaságnak, annál nagyobb az esélye, hogy sikerrel veszi az akadályokat az egyetemen. Az érdekképviselet mellett feladatunknak tartjuk, hogy a hallgatói közösségek kialakulásának katalizátora legyünk. A Gólyatalival is az volt a célunk, hogy segítsük leendő gólyáink beilleszkedését” – árulta el Malomsoki Milán, az EHÖK rendezvényszervezésért felelős alelnöke, az esemény főkoordinátora, aki hozzátette: a regisztrációkból is látszik, óriási igény mutatkozik egy ilyen eseményre. 

„Minden eddiginél többen, közel félezren jelezték, hogy érdeklődnek a Gólyatali iránt. Örömteli, hogy mind a kilenc karunk elsőéveseit meg tudtuk szólítani, és az alapképzés mellett jöttek mesterképzéses, sőt, levelezős hallgatók is. Ez is mutatja, hogy sokan nagyon tudatosan már a beiratkozás előtt felkutatják szaktársaikat, közösen készülnek az őszi szemeszterre, együtt keresik a válaszokat az őket érintő kérdésekre. A piknikkel csupán keretet adtunk ennek a természetes kapcsolódási igénynek” – fogalmazott. 

A találkozóra az Uni by the Rusty Coffee kávézó előtti zöldterületen került sor, ahol több százan gyűltek össze. A szervezők – afféle orientációs pontként – karonként külön padoknál fogadták a gólyákat, akik kérdezhettek a tapasztalt felsőbb évesektől vagy éppen szóba elegyedhettek egymással, miközben bármikor szabadon csatlakozhattak az ismerkedős játékokhoz.  

A résztvevők közül többen vannak, akik dupláznak: a Gólyatali mellett a Gólyahetet sem hagyják ki. Így tesz majd a Székesfehérvárról érkező Zsombok Zsófi Anikó is, aki jogász szakon kezdi meg tanulmányait a Széchenyi István Egyetemen. 

Zsombok Zsófi Anikó mindenképp vidéki egyetemre szeretett volna járni, ezért jelölte a Széchenyi István Egyetemet az első helyen. 
Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egytem

„Online hamar felvettük a kapcsolatot a szaktársakkal, a hallgatói önkormányzat is mindenben segített bennünket. Mikor felmerült a Gólyatali, sokan visszaigazolták, hogy mennek, így én sem szerettem volna kihagyni. Úgy gondoltam, nincs vesztenivalóm. Ha csak egy szaktársamat is megismerem személyesen, már nyertem. Remek lehetőségnek tartom azért is, hogy barátkozhatunk a környezettel és kaphatunk egy kis kóstolót az egyetemi életből” – fejtette ki. 

A Rábatamásiból származó Németh Máténak ismerős a közeg: a győri Hild József Építőipari Technikum diákjaként otthonosan mozog a városban, a campuson is gyakran megfordult. Osztálytársai közül sokan a Széchenyi-egyetemet választották, közülük néhányan a Gólyatalira is elkísérték. „Mindenképp szerettem volna az építész szakmán belül maradni, nem is volt kérdés, hogy Győrben képzelem el a jövőmet. Sokkal könnyebb érvényesülni, ha már eleve itt vannak barátaim, de természetesen örülök, hogy megismerhettem a szaktársaimat. Emellett azért is jöttünk el, hogy kicsit tájékozódjunk arról, mi vár ránk ősszel, és beszélgessünk a tapasztaltabb felsőbb évesekkel. Ebben sem kellett csalódnunk, segítőkész közösség vett minket körül, mindenre választ kaptunk” – mondta. 

Sopf Balázs és Németh Máté volt hildes diákként a Széchenyi István Egyetemen folytatják tanulmányaikat. 
Fotó: Adorján András

Természetesen voltak olyanok is, akiknek a „becsengetés” előtt a Gólyatali maradt az egyetlen lehetőségük az ismerkedésre. Bakos Hanna is ebben a cipőben jár. „Örülök, hogy a szervezők gondoltak azokra is, akiknek a Gólyahét valami miatt nem jöhet össze. Ha ez a pár óra teljesen nem is tudja pótolni azt az élményt, de sokat segít az egyetemi élet megkezdésében. Számos szaktársammal jó kapcsolatot alakítottam ki, és megismertem a hallgatói képviselőket is. Könnyebb lesz így elkezdeni a szeptembert” – összegzett. 

"Örülök, hogy kicsit betekintést kaphattam az egyetemi életbe" – jegyezte meg Bakos Hanna, aki turizmus-vendéglátás szakon kezdi meg felsőfokú tanulmányait szeptembertől.
Fotó: Adorjan Andras Balint

Szilágyi Viktor infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzést kezd el a Széchenyi István Egyetemen – levelező tagozaton. „Győrben dolgozom, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy a tanulmányaimat is itt folytassam. Kollégám egy évvel ezelőtt végzett a szakon, jó véleménye volt róla, így én is jelentkeztem. Tetszik, hogy a campus modern, a környezete rendezett, minden egy helyen megtalálható. Sajnos munkahelyi elfoglaltságok miatt nem engedhetem meg magamnak, hogy Gólyahétre is eljöjjek, de ezt a délutánt is nagyon élveztem, nyitott volt mindenki” – vélekedett. 

Szilágyi Viktor meg szerette volna tapasztalni a munka világát, mielőtt mesterképzésre adja a fejét. Több év iparban töltött idő után a Széchenyi István Egyetemet választotta.
Fotó: Adorján András

A Gólyatali után pár hét erejéig látszólag visszatér a nyár, azonban az egyetem már lázasan készül az elsősök fogadására. A beiratkozás előkészítése mellett már javában zajlik a Gólyahét szervezése, amely ebben az évben augusztus 27-től nyitja meg kapuit. 

A teljes galériáért kattintson ide:

Nincs nyár Gólyatali nélkül: hagyománnyá vált a Széchenyi-egyetem közösségépítő piknikje

Fotók: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

 

