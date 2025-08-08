Tájékoztatás
20 perce
Nincs már látogatási tilalom a belgyógyászaton
A Karolina Kórház belgyógyászati osztályán feloldották a látogatási tilalmat
Fotó: Kerekes István
A Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet tájékoztatása szerint az összevont belgyógyászati osztályon a július 23-án elrendelt látogatási tilalmat augusztus 8-tól feloldják. A krónikus belgyógyászati osztályon továbbra is látogatási tilalom van érvényben.
