augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyományok

5 órája

Néptánccal és népdallal kezdődött minden nap a mosonmagyaróvári táborban

Címkék#népdal#tábor#néptánc

A mosonmagyaróvári Hansági Múzeum a nyári szünidőben néprajzi tábort szervezett, mely minden nap néptánc és népdal tanítással kezdődött.

Kisalföld.hu
Néptánccal és népdallal kezdődött minden nap a mosonmagyaróvári táborban

Néprajzi tábort szervezett a Hansági Múzeum

Első nap a Mosonvármegyei Múzeum állandó kiállításának néprajzi részével, a Jókai 200 kamarakiállítással, és A táncházmozgalom kísérőjelenségei Magyarországon című időszaki kiállítással ismerkedhettek meg a táborozók. A nap folyamán kulacstartótarisznyára gombokat és monogramot varrtak a gyerekek. Délután megnézték Jókai Mór Az aranyember és A kőszívű ember fiai című műveinek diafilm változatát. Kedden a muzeológiai munkába tekinthettek be, és műtárgy leírásokat készítettek a résztvevők. Délután egy háromszögletű fareszelővel virágkarót, a kopjafa kicsinyített mását, készítették el. Szerdán Bezenyére kirándultak, ahol a templom és a tájház történetével ismerkedtek meg, majd hajó zsinórból karkötő fonását tanulták meg a táborozók. Másnap a Kühne gyár kiállítását nézték meg, majd Erdős Olívia régész a domesztikált és vad állatok csontjainak jellegzetességeivel ismertette meg a társaságot. A Néprajzi Tábor feliratos pólófestés még az utolsó nap reggelére is áthúzódott, mert ezután már a szülőknek szánt táborzáró beszámolóra készült a kis csapat. Táborvezető Géber József volt, akinek munkáját Szikora Eszter, Martinschich Balázs, Géber Kikinda, Géber Sólyom és két közösségi szolgálatos diák segítette. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu