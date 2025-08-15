Néptánccal és népdallal kezdődött minden nap a mosonmagyaróvári táborban

Első nap a Mosonvármegyei Múzeum állandó kiállításának néprajzi részével, a Jókai 200 kamarakiállítással, és A táncházmozgalom kísérőjelenségei Magyarországon című időszaki kiállítással ismerkedhettek meg a táborozók. A nap folyamán kulacstartótarisznyára gombokat és monogramot varrtak a gyerekek. Délután megnézték Jókai Mór Az aranyember és A kőszívű ember fiai című műveinek diafilm változatát. Kedden a muzeológiai munkába tekinthettek be, és műtárgy leírásokat készítettek a résztvevők. Délután egy háromszögletű fareszelővel virágkarót, a kopjafa kicsinyített mását, készítették el. Szerdán Bezenyére kirándultak, ahol a templom és a tájház történetével ismerkedtek meg, majd hajó zsinórból karkötő fonását tanulták meg a táborozók. Másnap a Kühne gyár kiállítását nézték meg, majd Erdős Olívia régész a domesztikált és vad állatok csontjainak jellegzetességeivel ismertette meg a társaságot. A Néprajzi Tábor feliratos pólófestés még az utolsó nap reggelére is áthúzódott, mert ezután már a szülőknek szánt táborzáró beszámolóra készült a kis csapat. Táborvezető Géber József volt, akinek munkáját Szikora Eszter, Martinschich Balázs, Géber Kikinda, Géber Sólyom és két közösségi szolgálatos diák segítette.