Nem lehet földhivatali ügyeket intézni

Informatikai átállás miatt augusztus utolsó hetében szünetel az ügyfélfogadás Győr-Moson-Sopron vármegye valamennyi földhivatali ügyfélszolgálatán. Ebben az időszakban az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyeket a kormányablakokban sem lehet intézni.

Az ügyfélfogadási szünet augusztus 22-től augusztus 29-ig tart és a következő ügyfélszolgálatokat érinti:

Győr, Városház tér 3.

Tét, Fő út 100.

Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 87.

Csorna, Soproni út 58.

Sopron, Új utca 26.

Az átállás ideje alatt az ingatlan-nyilvántartási beadványok személyesen nem, csak postai úton, vagy elektronikusan terjeszthetők elő.

A földmérési és földügyi szakterületen a megszokott rendben zajlik az ügyfélfogadás.