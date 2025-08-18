1 órája
Nem lehet földhivatali ügyeket intézni
A kormányhivatal tájékoztatása szerint informatikai átállás miatt szünetel a földhivatali ügyintézés augusztus 22. és 29. között vármegyénkben.
Forrás: Illusztráció/MW
Informatikai átállás miatt augusztus utolsó hetében szünetel az ügyfélfogadás Győr-Moson-Sopron vármegye valamennyi földhivatali ügyfélszolgálatán. Ebben az időszakban az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyeket a kormányablakokban sem lehet intézni.
Az ügyfélfogadási szünet augusztus 22-től augusztus 29-ig tart és a következő ügyfélszolgálatokat érinti:
- Győr, Városház tér 3.
- Tét, Fő út 100.
- Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 87.
- Csorna, Soproni út 58.
- Sopron, Új utca 26.
Az átállás ideje alatt az ingatlan-nyilvántartási beadványok személyesen nem, csak postai úton, vagy elektronikusan terjeszthetők elő.
A földmérési és földügyi szakterületen a megszokott rendben zajlik az ügyfélfogadás.