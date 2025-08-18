augusztus 18., hétfő

Informatikai átállás

1 órája

Nem lehet földhivatali ügyeket intézni

Címkék#Győr-Moson-Sopron vármegye#földhivatali#szünet

A kormányhivatal tájékoztatása szerint informatikai átállás miatt szünetel a földhivatali ügyintézés augusztus 22. és 29. között vármegyénkben.

Kisalföld.hu
Forrás: Illusztráció/MW

Informatikai átállás miatt augusztus utolsó hetében szünetel az ügyfélfogadás Győr-Moson-Sopron vármegye valamennyi földhivatali ügyfélszolgálatán. Ebben az időszakban az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyeket a kormányablakokban sem lehet intézni.

Az ügyfélfogadási szünet augusztus 22-től augusztus 29-ig tart és a következő ügyfélszolgálatokat érinti:

  • Győr, Városház tér 3.
  • Tét, Fő út 100.
  • Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 87.
  • Csorna, Soproni út 58.
  • Sopron, Új utca 26.

Az átállás ideje alatt az ingatlan-nyilvántartási beadványok személyesen nem, csak postai úton, vagy elektronikusan terjeszthetők elő.

A földmérési és földügyi szakterületen a megszokott rendben zajlik az ügyfélfogadás.

 

 

