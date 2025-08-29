augusztus 29., péntek

Pár nap és futhatunk!

49 perce

Néhány nap múlva elkészül a futópálya felújítása Szabadhegyen

A futópályát nemsokára használatba lehet venni, előtte azonban teljes körű lezárásra kell számítani.

Kisalföld.hu
Néhány nap múlva elkészül a futópálya felújítása Szabadhegyen

A felújítások miatt teljeskörűen lezárásra kerül augusztus 30-án (szombat) reggel 8 órától várhatóan  szeptember 5. (péntekig). Ekkor új festést kap a teljes burkolat, ezért használni, rálépni NEM SZABAD! - Írta Prédlné Németh Margit önkormányzati képviselő Facebook oldalán.

 

