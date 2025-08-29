Pár nap és futhatunk!
49 perce
Néhány nap múlva elkészül a futópálya felújítása Szabadhegyen
A futópályát nemsokára használatba lehet venni, előtte azonban teljes körű lezárásra kell számítani.
A felújítások miatt teljeskörűen lezárásra kerül augusztus 30-án (szombat) reggel 8 órától várhatóan szeptember 5. (péntekig). Ekkor új festést kap a teljes burkolat, ezért használni, rálépni NEM SZABAD! - Írta Prédlné Németh Margit önkormányzati képviselő Facebook oldalán.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre