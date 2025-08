Kétmilliós bakancs és meghökkentő tételek a NAV árverésen

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Elektronikus Árverési oldalán, rendkívül jó vételekre lehet bukkanni, messze áron alul lehet hozzájutni autókhoz, elektronikai eszközökhöz, sőt ingatlanokhoz is. A lefoglalt árucikkek közt, azonban akadnak igazán különleges vagy épp különös dolgok is, amiket mind árverése során értékesítenek.

Becsült érték 2 millió forint, áll a kép mellett a NAV árverési tételei közt. De van egy kis csavar.

Forrás: NAV Elektronikus Árverési Felület

Milliókat cipőért?

Igazán takaros munkavédelmi bakancs a NAV-által árverezett ruházati cikkek listavezetője árban. Első pillantásra megdöbbentő lehet a 2 millió forintos becsült érték és az 1 millió forintos minimális licit érték. Ha alaposabban szemügyre vesszük ezért az összegért nem egy, hanem négyszáz pár bakancs boldog tulajdonosai lehetünk.

A NAV legkülönlegesebb licit tárgyai

A másik érdekes tétel egy közel 5 és fél méteres festmény. Balla József festményén egy kocsmajelenetben elevenedik meg a szocializmus életérzése, az időszakra jellemző jellegzetes "szocreál" stílusban. Az új tulajdonosnak hatalmas nappalira lesz szüksége, ugyanis az alkotás 540 centiméter hosszú és 80 centiméter magas. Kikiáltási ára 250 ezer forint, de a festmény valódi értékét 500 ezerre becsülik a szakemberek.

A hatalmas festményt még lefotózni se lehetett könnyű az árveréshez.

Forrás: NAV Elektronikus Árverési Felület

Sárkányos ugrálóvár és óriás csúszda is szerepel 1-1 millió forint becsült értékkel. Sőt az olasz barokk bútorszett, amelyekről korábban már írtunk, is várja még új tulajdonosát. Már egy stílusban hozzáillő szekrényt is meg lehet vásárolni, 115 ezer forintos kezdő licittel. Ki tudja, néhány hónap és egy egész szobát be lehet majd rendezni a barokk stílust idéző bútorokkal.

Házi gyros profi felszereléssel. Erre is lehet licitálni.

Forrás: NAV Elektronikus Árverési Felület

Ha a konyhába szeretnék különlegességet, akkor vehetünk gyros sütőt, amin egyszerre akár három hústorony is készülhet egyszerre, vagy egy igazi olasz pizzasütőt. A jó hangulat megalapozásához pedig többféle sörcsap és sörpult közül válogathatunk.

Ami szintén érdekes, hogy a tételek közt számos egészségügyi termék is megtalálható, például három darab orvosi szövetbeágyazó gép, 34 darab fém kórházi szekrény és több ezer csomag sebészeti maszk is.