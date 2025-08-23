1 órája
Háromszáz előfoglalás a nyúli gasztro élményre - fotók
Már nyitásra is sokan érkeztek, délután öt órára pedig szinte minden asztal le volt foglalva az Ízek Világa étterem Nápolyi Pizza napján. A világ legjobbjaival versengő pizzamester érkezett különleges pizzáival.
Újabb különleges programmal várták a gasztronómia rajongóit a nyúli Ízek Világa étteremben. A nyár zárásaként Nápolyi Pizza napot tartottak, ahol mindenkinek jutott egy falat Itália egy kis csavarral.
Többszáz előfoglalás
Telt házra készülve és több száz előfoglalással kezdte a napot az Ízek Világa Nyúl csapata.
– Szerettük volna, ha több programlehetőség van Nyúlon. Az első alkalom után láttuk, hogy az emberek nagyon nyitottak és szívesen jönnek ilyen rendezvényekre, így elhatároztuk, hogy minden hónapban szervezünk valamit. A mostani a hatodik tematikus eseményünk – mondta el Kévés Tamás az Ízek Világa Nyúl családi étterem tulajdonos. – Telt házra számítunk. Háromszáznál is több főre érkezett előfoglalás, nem csak Nyúlról és a környező településekről, hanem már a szomszédos megyékből is érkeznek vendégeink.
Nápolyi pizza csavarral
A Nápolyi Pizzanap vendége volt a merész ízkombinációiról ismert pizzamester Balázs Attila, a pályi Cukorborsó Kertvendéglő exclusive séfje, akinek egyik különlegességét az Aperol Spritz ihletésű pizzát múlt hét végén a mosonmagyaróvári Mákos Guba olasz napján már kóstolhatták a megyében élők.
A szombati Nápolyi Pizza napra az Ízek Világa csapata ás Balázs Attila egy limitált, különleges alapanyagokat ötvöző, csodálatos ízkavalkádot is pizzára álmodott.
Az Ízek Világa x Cukorborsó pizza a klasszikus vékony tésztás pizza
- BBQ-s mascarpone alap
- füstölt sajt
- BBQ oldalas
- koriander
- mangó relish
- lime
- lilahagyma
A séffel külön interjút is készítettünk a rendhagyó pizzák mögötti ihletről, amelyet hamarosan portálunkon is olvashatnak.
Az Ízek Világa Nyúl kertjében legközelebb a sörök szerelmeseinek kedveznek, ugyanis igazi októberfest hangulattal érkezik majd Nagy Zoltán sörcsapoló mester, hogy aranysárga habzó sörkülönlegességgel örvendeztesse meg a szomjas vendégeket.