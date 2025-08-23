Háromszáz előfoglalás a nyúli gasztro élményre - fotók

Újabb különleges programmal várták a gasztronómia rajongóit a nyúli Ízek Világa étteremben. A nyár zárásaként Nápolyi Pizza napot tartottak, ahol mindenkinek jutott egy falat Itália egy kis csavarral.

Pizza mellett grillfinomságok is szerepeltek a menün a nyúli Ízek Világa étterem Nápolyi Pizza napján.

Fotó: Molcsányi Máté

Többszáz előfoglalás

Telt házra készülve és több száz előfoglalással kezdte a napot az Ízek Világa Nyúl csapata.

– Szerettük volna, ha több programlehetőség van Nyúlon. Az első alkalom után láttuk, hogy az emberek nagyon nyitottak és szívesen jönnek ilyen rendezvényekre, így elhatároztuk, hogy minden hónapban szervezünk valamit. A mostani a hatodik tematikus eseményünk – mondta el Kévés Tamás az Ízek Világa Nyúl családi étterem tulajdonos. – Telt házra számítunk. Háromszáznál is több főre érkezett előfoglalás, nem csak Nyúlról és a környező településekről, hanem már a szomszédos megyékből is érkeznek vendégeink.